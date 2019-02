La blockchain d'æternity va immortaliser l'art urbain

MEXICO, February 8, 2019 /PRNewswire/ --

æternity a annoncé que sa blockchain va immortaliser l'art urbain grâce au lancement du projet Drone Graffiti, une collaboration avec de grands studios d'art et des start-up technologiques. À l'occasion de ce lancement, des drones modifiés à cet effet viendront compléter la première installation d'art urbain en direct au monde à s'appuyer sur une blockchain, pendant la semaine de l'art (Art Week) de Mexico.

Trois artistes ont été sélectionnés pour travailler avec Drone Graffiti, dont l'artiste américain Tom Edwards. Ils tireront parti des caractéristiques essentielles de la blockchain d'æternity, à savoir des canaux étatiques (pour l'exécution de contrats intelligents privés hors chaîne entre les parties) et des oracles (pour attester de l'intégrité des données transmises). Ces caractéristiques en font la plate-forme idéale pour l'archivage et l'authentification indéfinis de l'art urbain, tout en mettant celui-ci à la disposition du public du monde entier.

Yanislav Malahov, fondateur de la blockchain æternity et visionnaire qui se profile derrière le projet Drone Graffiti a déclaré : « L'art urbain a toujours été un moyen d'expression, mais il est trop souvent éphémère par nature. Inscrire ces œuvres d'art temporaires dans un registre numérique leur donne la pérennité et amplifie leur message. Leur public ne se limite alors plus aux personnes qui passent devant un mur, car l'œuvre est ouverte en permanence sur le monde ».

Derrière l'élaboration du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation de ce projet révolutionnaire se trouvent la blockchain æternity, Voliro AG , SPH Engineering, DRONEMASTERS, ainsi que les légendes mexicaines de l'art urbain All City Canvas, pour ne citer que ces noms. æternity a relié la blockchain aux drones, mais c'est Janis Kuze de SPH Engineering qui a modifié ces derniers pour qu'ils puissent peindre les œuvres d'art via une application. Janis a déclaré : « Permettre à un drone d'être l'outil des graffeurs a été un grand défi technique car le drone doit voler près d'un mur, verticalement et horizontalement, et la trajectoire du vol doit créer une peinture ».

La blockchain æternity apporte une identité numérique vérifiable pour l'art urbain, qui va mettre un terme aux risques de fraude (Ce Banksy est-il vraiment un Banksy ?), tandis que la tokenisation offre d'immenses possibilités aux arts urbains pour qu'ils acquièrent une très grande valeur à l'avenir.

À propos d'æternity

