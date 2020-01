La blockchain peut nous permettre de parvenir à un développement durable et inclusif, a déclaré la direction d'OKEx à Davos

Malgré le fort degré de développement de nombreux pays, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services financiers traditionnels en raison du coût opérationnel élevé de la création de succursales dans les régions sous-développées. La « non-bancarisation » est, d'une part, l'un des plus grands obstacles au bien-être humain. D'autre part, c'est une excellente occasion pour la blockchain et la fintech de faire la différence.

« La non-bancarisation est un défi d'envergure mondiale. Les personnes défavorisées qui ont peu de moyens ou qui ne représentent pas un gain économique suffisant pour les banques sont laissées pour compte et ne peuvent pas accéder à un niveau de vie décent », a déclaré Lennix Lai à Maison de la Russie 2020. « La blockchain et les cryptomonnaies semblent être une solution à ce problème dans la mesure où elles proposent un système financier numérique décentralisé qui peut travailler de manière mutuellement bénéfique avec les marchés traditionnels pour réduire considérablement les coûts opérationnels et desservir les régions que les services bancaires traditionnels ne peuvent pas couvrir. »

« En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan animée par une vision d'inclusion financière, nous nous attachons à offrir un environnement robuste et fiable pour répondre aux besoins des utilisateurs de cryptomonnaies », a déclaré Lennix Lai lors des rencontres sur l'investissement dans les technologies émergentes 2020. « Partout dans le monde, les régulateurs approuvent notre démarche. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour dialoguer avec eux et appliquer les meilleures pratiques de conformité de toute l'industrie. Nous constatons également que la volatilité du bitcoin diminue, ce qui en fait un actif alternatif avantageux pour la finance courante. Et la récente montée en puissance de DeFi montre que les gens commencent à accueillir favorablement l'idée d'un système financier libre, ouvert et sans autorisation. Avec les options que nous avons récemment lancées, ainsi que nos marchés à terme et au comptant, les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent désormais gérer la fluctuation des prix des cryptomonnaies. En 2020, nous poursuivrons nos efforts pour développer notre stablecoin, le portefeuille d'OKEx, ainsi que des produits dérivés. OKEx est convaincue que la blockchain peut nous permettre de parvenir à un développement durable et inclusif ainsi qu'à l'inclusion financière de tous, que l'on soit bancarisé ou non. »

S'attachant à promouvoir la finance décentralisée et la technologie de la blockchain, OKEx propose une suite complète de produits d'échange de cryptomonnaies afin d'offrir aux traders une grande flexibilité au moment de choisir leurs propres stratégies. Les options BTC/USD constituent sa dernière offre de produits dérivés.

À propos d'OKEx

OKEx est l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Basée à Malte, elle propose aux traders du monde entier des services complets d'échange de cryptomonnaies, tels que l'échange fiat-to-token, l'échange au comptant, les contrats à terme et les échanges perpétuels en s'appuyant sur la technologie de la blockchain. Elle propose actuellement plus de 400 paires d'échange de tokens et de négociation de contrats à terme permettant aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies.

