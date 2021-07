La blockchain se met au vert : Signum - la première blockchain véritablement durable au monde entre dans la lumière

Signum combine des fonctionnalités de classe mondiale - contrats intelligents, messagerie peer-to-peer et création de jetons - avec des paiements numériques rapides et sécurisés, le tout sur une blockchain durable.

Intelligent, sûr et durable

Signum utilise moins de 0,002 % de l'énergie du bitcoin pour alimenter la blockchain et sa monnaie Signa.

Signum ne produit pratiquement aucun déchet électronique, ce qui en fait la première blockchain qui mérite le qualificatif « durable ».

Signum est bien plus qu'une crypto-monnaie. En tant que plateforme personnalisable, elle propose des applications décentralisées équitables, imparables et illimitées, résistantes à la censure.

Pourquoi Signa est-il la future crypto-monnaie ?

Signa n'est pas une crypto-monnaie de plus, c'est le fondement d'un avenir durable. Signa est minée, échangée et stockée comme les autres crypto-monnaies sur un système de grand livre décentralisé. Elle est également utilisée dans toutes les fonctionnalités de Signum - telles que la création de jetons, les contrats intelligents et la messagerie. Tout cela sans l'impact environnemental des autres crypto-monnaies.

« Avec le récent chaos provoqué sur les marchés des crypto-monnaies, suite aux critiques d'Elon Musk sur la consommation exorbitante d'énergie du bitcoin, le lancement de Signum arrive à point nommé », déclare Benjamin Schroeter, président de la Signum Network Association (SNA).

Qu'est-ce qui rend Signum durable ?

De nombreuses blockchains prétendent être durables, mais Signum est à l'avant-garde du mouvement pour la durabilité. Depuis 2019, l'équipe de développement et sa communauté ont travaillé sans relâche sur l'architecture de Signum, car elle a évolué à partir de la blockchain Burstcoin qui a eu son bloc de genèse en 2014.

Signum a fait découvrir au monde le consensus décentralisé de la preuve d'engagement (PoC+). Contrairement au consensus Proof of Work (PoW) bien connu utilisé par le Bitcoin et d'autres monnaies, PoC+ utilise l'espace disque disponible. PoC+ offre un nouveau moyen aux mineurs d'augmenter leur capacité de stockage effective en engageant un solde Signa (enjeu) sur leur compte. Cela permet également de sécuriser le réseau. PoC+ est une option plus écologique puisque la capacité effective peut être augmentée sans acheter plus d'équipement.

Benjamin explique : « Signum peut être la solution pour de nombreuses applications quotidiennes qui fonctionnent actuellement sur des blockchains gourmandes en énergie. Nous pouvons aider les entreprises et les personnes à lancer de nouvelles idées d'une manière durable et équitable. »

Les valeurs fondamentales de Signum

L'équité, la durabilité et l'innovation sont au cœur de Signum. JJos, le principal développeur de Signum, estime : « La philosophie de Signum se fonde sur ce qui rend cette blockchain et sa communauté si puissantes. Avec le dernier hard-fork Signum, nous passons enfin sous les feux de la rampe et visons à figurer parmi les 50 premiers acteurs de l'espace cryptographique. »

Découvrez Signum

Signum est la première blockchain véritablement durable au monde, avec des applications de classe mondiale sur une architecture de blockchain de pointe. Signum alimente sa crypto-monnaie native, Signa (SIGNA), avec une fraction mineure d'énergie et sans déchets électroniques supplémentaires, par rapport aux autres crypto-monnaies. Signum donne aux utilisateurs et aux développeurs du monde entier des solutions blockchain innovantes pour la vie quotidienne.

Pour en savoir plus, consultez le site https://signum.network/ ou regardez la vidéo https://youtu.be/9oMD2AO7aeE .

