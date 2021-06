La bobine détachable Jasper® SS de Peijia Medical reçoit l'approbation de commercialisation de la NMPA

SUZHOU, Chine, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le 15 juin 2021, Jasper® SS, une nouvelle bobine détachable développée indépendamment par Achieva Medical, filiale de Peijia Medical (9996.HK), a reçu l'approbation de commercialisation de la NMPA (National Medical Products Administration) (numéro d'enregistrement GXZZ 20113130440).

Dans le domaine de la neuro-intervention, les bobines d'embolisation sont conçues pour être aussi minces que des cheveux. Elles nécessitent un travail d'une extrême finesse et sont considérées comme la démonstration d'une expertise technique haut de gamme dans le domaine. Dédiée à l'innovation ainsi qu'à la recherche et au développement indépendants, Achieva Medical a développé des méthodes pour surmonter les défis techniques des bobines détachables. Le lancement de Jasper® SS, associé aux efforts de recherche et développement de Peijia pour rendre le produit « plus fin » et « plus souple », favorisera encore davantage le remplacement de ces produits à l'échelle nationale.

Jasper® SS se concentre sur les processus de remplissage et de finition de la procédure d'enroulement endovasculaire, et continue d'améliorer la conception pour rendre la bobine plus souple. Une structure de support de bobine est ajoutée à l'extrémité distale du système de mise en place afin d'améliorer encore le support du système. Le produit réduit également les à-coups pendant les processus de remplissage et de finition, permettant ainsi une meilleure clôture de la procédure d'enroulement.

Le « China Stroke Prevention Report (2020) » souligne que le taux de détection des anévrismes intracrâniens dans la population chinoise est de 7 % et qu'il augmente d'année en année. On estime que le nombre de cas d'anévrisme intracrânien en Chine passera à 54,9 millions en 2025. Par rapport aux populations européennes et américaines, les patients atteints d'anévrisme intracrânien en Chine montrent généralement les caractéristiques de « petits anévrismes et artères plus fines ». Par conséquent, il est préférable d'avoir recours à un matériau plus fin, plus souple et plus flexible pour la bobine d'embolisation qui sera utilisée pour traiter les patients chinois.

« Nous nous investissons depuis 15 ans dans la recherche et le développement, ainsi que dans la commercialisation dans le domaine de la neuro-intervention », a déclaré le Dr Yi Zhang, PDG de Peijia Medical. « À ce jour, nous avons mis sur le marché toute une série de produits pour répondre aux besoins cliniques et offrir une solution complète pour les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques. Jasper® SS est la troisième bobine détachable approuvée par la NMPA et constitue un ajout important à notre gamme de produits neuro-interventionnels. Le lancement de Jasper® SS renforcera notre avantage de pionnier sur le marché des dispositifs neuro-interventionnels. À l'avenir, nous continuerons de bien tenir compte des besoins cliniques tout en mettant au point des produits plus novateurs et de grande qualité qui profiteront à un plus grand nombre de patients. »

