La Bostik Academy achève l'année 2021 avec succès et termine le déploiement de ses sites physiques et digitaux

COLOMBES, France, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Avec l'inauguration de deux nouveaux centres de formation au Royaume-Uni et en Irlande, la Bostik Academy poursuit le déploiement de son ambitieux plan de croissance, qui comprend une vingtaine de déclinaisons locales de son site internet et plus de 10 centres de formation physiques situés en France, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, et maintenant donc aussi en Irlande et au Royaume-Uni.

Ces centres de formation de haut niveau, qui doivent accueillir plus de 1 500 professionnels par an et par site, proposent des formations sur mesure, des bonnes pratiques en matière d'application, et un ensemble de recommandations, prodigués par des équipes techniques Bostik de haut niveau.

Avec plus de 70 000 visiteurs par mois qui peuvent regarder plus de 400 tutoriels vidéo disponibles dans différentes langues, la Bostik Academy continue de se développer en partageant des connaissances de fond sur les applications des produits, des recommandations pour les acteurs de l'industrie, une FAQ, un support technique, un catalogue produits complet des tutoriels vidéo et la possibilité de s'inscrire à des séminaires techniques personnalisés. L'Espagne, le Brésil, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Nouvelle-Zélande seront les derniers pays à déployer en 2021 des plateformes numériques locales avec un contenu régional spécifique.

Selon Pedro Paredes, responsable mondial de la formation et de l'assistance au sein de la Business Unit Construction & Grand public (C&C), « les centres de formation permettront aux professionnels du marché de la construction d'accéder à une formation personnalisée en présentiel, ainsi que de toucher, de sentir et d'en savoir plus sur les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Ils auront l'occasion d'appliquer, de créer des systèmes complets, de comprendre nos systèmes étape par étape et, globalement, d'obtenir de meilleurs résultats grâce à la connaissance ! »

