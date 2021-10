La Bourse d'Arabie saoudite publie des directives de divulgation relatives aux facteurs ESG pour les sociétés cotées en Bourse

- La publication de directives de divulgation relatives aux facteurs ESG a pour objectif d'aider les distributeurs à rendre compte des facteurs ESG par rapport à l'ensemble de leurs activités

- Le lancement de ces directives de divulgation démontre la reconnaissance de l'importance croissante des facteurs ESG et marque une étape importante dans l'engagement de la Bourse d'Arabie saoudite à devenir un marché de capitaux de premier plan au niveau mondial

- Le développement durable est au cœur du projet Vision 2030 de l'Arabie saoudite et sa Bourse joue un rôle central dans la stimulation d'une croissance financière durable

RIYADH, Arabie saoudite, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Bourse d'Arabie saoudite a annoncé la publication de directives de divulgation relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le but de promouvoir une croissance durable dans le royaume. Ces directives témoignent de l'engagement continu de la Bourse d'Arabie saoudite à soutenir plus de 200 sociétés cotées en Bourse ainsi que les potentielles sociétés cherchant à s'introduire en Bourse. Le lancement des directives de divulgation souligne les efforts de la Bourse pour sensibiliser à l'importance des facteurs ESG sur le marché financier saoudien.

Il coïncide avec la croissance de l'importance des facteurs ESG à travers le monde. Les marchés de capitaux ont un rôle important à jouer dans la promotion de la durabilité et la Bourse d'Arabie saoudite s'engage à faire progresser le marché de capitaux saoudien, conformément au projet Vision 2030.

Mohammed Al-Rumaih, président directeur général de la Bourse d'Arabie saoudite, a commenté : « Avec le lancement des directives de divulgation relatives aux facteurs ESG, la Bourse d'Arabie saoudite a réaffirmé son engagement à aider les distributeurs de toutes tailles à intégrer les facteurs ESG dans leurs rapports et communications aux investisseurs. Les pratiques d'investissement durable jouent un rôle important sur les marchés mondiaux et nous avons la responsabilité de souligner l'importance des facteurs ESG et des opportunités qu'ils présentent pour tous nos participants au marché et nos parties prenantes. »

« La publication des directives de divulgation relatives aux facteurs ESG marque une étape importante dans nos efforts pour fournir une approche cohérente du reporting ESG à toutes nos sociétés cotées. Les facteurs ESG devenant des éléments de plus en plus importants dans la prise de décision des investisseurs locaux et internationaux, ces directives encourageront les entreprises à divulguer volontairement leurs performances en matière d'environnement, de société et de gouvernance », a poursuivi Al-Rumaih.

La Bourse aidera les distributeurs à approfondir leur compréhension des bonnes pratiques relatives aux facteurs ESG par le biais de diverses activités, notamment en organisant des rencontres individuelles avec les sociétés cotées pour les aider à améliorer leur profil ESG ainsi que des ateliers éducatifs et d'autres initiatives de sensibilisation pour encourager la communication d'informations sur les facteurs ESG. La Bourse conseillera également les entreprises concernant l'amélioration de leurs communications relatives aux facteurs ESG afin de s'aligner sur les bonnes pratiques mondiales.

Les directives de divulgation contribueront à sensibiliser aux facteurs ESG, à donner aux sociétés cotées en Bourse les moyens de mieux s'orienter dans le paysage des facteurs ESG en constante évolution, à présenter une sélection d'options de reporting que les sociétés peuvent suivre pour mesurer leurs progrès et, enfin, à libérer les avantages d'une approche durable de la croissance des entreprises. Les directives ont été élaborées conformément au modèle d'orientation de l'ESS des Nations unies et seront continuellement mises à jour pour tenir compte des changements dans le paysage des facteurs ESG afin de garantir leurs cohérences et qu'elles puissent continuer à agir comme un catalyseur soutenant la croissance durable et inclusive du marché financier saoudien.

Pour télécharger les directives de divulgation relatives aux facteurs ESG, veuillez cliquer ici .

À propos de la Bourse saoudienne

La Bourse saoudienne est l'entité autorisée au Royaume d'Arabie saoudite à agir en tant que bourse des valeurs mobilières du Royaume (la Bourse), à coter et à négocier des titres. Le marché boursier saoudien est le 9e plus grand marché boursier parmi les 67 membres de la World Federation of Exchanges (Fédération mondiale des Bourses) et est le marché dominant du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Il s'agit du 3e plus grand marché boursier parmi ses pairs des marchés émergents. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.saudiexchange.sa .

