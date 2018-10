La boutique de bijouterie MATRO GBJ, pionnière de premier plan dans le domaine de la nouvelle vente au détail

MATRO GBJ a été le premier à utiliser le mode de négoce de bijoux sous douane, par lequel les bijoux étrangers sont importés directement en Chine par MATRO GBJ, puis distribués aux boutiques MATRO GBJ en vue de leur vente après supervision des douanes et inspection des entrepôts de stockage. Ce mode, unique, comprend les achats en ligne et hors ligne, à l'étranger et dans le pays et permettra aux clients d'avoir accès à des bijoux de la meilleure qualité à des prix abordables.

Depuis 25 ans, le centre commercial MATRO de Suzhou possède une vaste expérience dans les grands magasins haut de gamme. MATRO GBJ a été créé par le centre commercial MATRO de Suzhou, qui a su saisir les opportunités offertes par la croissance rapide de la consommation de bijoux sur le marché intérieur. Le président Zhang Chen et son équipe ont fréquemment voyagé en Europe et aux États-Unis afin de commander directement des bijoux au siège de chaque marque.

Une combinaison idéale, entre boutique de luxe et magasin en ligne

MATRO GBJ réunit plus de 15 marques, en provenance de 10 pays, dans différents styles. Les clients trouvent à la fois l'essence du minimalisme, tout en profitant d'une conception, d'une culture et d'une philosophie internationales, au sein d'un même magasin. On y voit scintiller différents styles et couleurs. Le mode de guichet unique permet d'économiser à la fois du temps et de l'énergie, dont les clients bénéficieront grandement.

La coopération avec un partenaire de premier plan marque le début d'une nouvelle ère dans le commerce de bijoux au détail.

La boutique MATRO GBJ de Beijing se trouve dans le magasin emblématique de China National Gold Group. M. Chen Xiongwei, président de China National Gold Group Gold Jewelry Corporation Limited, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la boutique MATRO GBJ de Beijing et a déclaré : « MATRO GBJ est notre choix exclusif ».

Les efforts de MATRO GBJ ont permis de gagner la reconnaissance du secteur de la bijouterie. Nous respecterons nos principes, tout en découvrant des bijoux étrangers à la mode, élégants et raffinés. De nouvelles activités innovantes comprenant un design sur mesure et des essais en réalité virtuelle, sont en cours d'élaboration, ce qui permettra d'améliorer la présentation du commerce de bijoux en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/771909/MATRO_GBJ.jpg