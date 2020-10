La Brandenburgische Technische Universität y Delta se unen para la eMobility

Vincent Lin, director senior de e-Mobility y desarrollo de negocios de soluciones de energía inteligente para Delta EMEA, añadió: "Delta se enorgullece de haber sido seleccionado para este proyecto por la Brandenburgische Technische Universität. Es un honor ayudar a un desarrollo tan importante e innovador, uno que nos va a ayudar a avanzar el mundo para conseguir un uso más productivo de los suministros energéticos renovables".

El reto es demostrar que la comunidad VE que los conductores siempre tendrán el poder que necesitan cuando lo necesitan y los operadores de red serán capaces de mejorar sus cargas, reducir las emisiones de CO 2 , mejorar la estabilidad de la red y eliminar la necesidad de una inversión de red importante. Para hacer frente a esto, el proyecto está formado por los VEs (y sus usuarios), los puntos de carga ultra rápidos para sus VEs, cargadores VE bidireccionales V2G para estabilidad de red y reducción de la transmisión energética dentro y entre las agrupaciones de energía, una simulación de una red inteligente – que se alimenta de forma constante desde una red real durante la consecución de la categoría de red más reciente – y el software que es necesario en cada uno de los puntos de la cadena.

Delta ha proporcionado al proyecto seis cargadores EV 150 kW Ultra-Fast y tres cargadores EV EV V2G bidireccionales. El hardware se reparte entre tres instituciones participantes: la Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU); la Universität Potsdam y Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE). Delta está liderando además el desarrollo del nuevo sistema con respaldo para la gestión del punto de carga y comunicaciones necesario para los principales puntos en el proceso, que se espera termine a finales del 2020. El sistema se ha diseñado para utilizarse en cualquier punto, tanto detrás de las escenas de control de – y de las comunicaciones entre – dispositivos, además de en las interfaces humanas, incluyendo los conductores VE (por medio de sus smartphones), los operadores de punto de carga y los controladores de las redes. Delta incluye una importancia particular al uso de las interfaces de software estandarizadas y los protocolos de comunicación abierta. Esto simplifica la integración del software que se va a desplegar en el ecosistema de la e-mobility.

Delta fue seleccionada por su amplio conocimiento en el desarrollo de los sistemas de carga VE y el software de control. El historial de Delta indica que estas tecnologías y habilidades encaja de cerca con los requisitos técnicos del proyecto de investigación. Otorga además una experiencia de dirección de proyecto de software considerable para el desarrollo de las nuevas aplicaciones necesarias para controlar los flujos de energía en los que más se necesitan.

Con la ayuda considerable de Delta, los vehículos de pruebas se despliegan para ayudar a comprender las implicaciones y oportunidades para mezclar la e-mobility con la red de suministro eléctrico. Basándose en los resultados que generan, se espera que el proyecto proporcione beneficios para la comunidad de Brandemburgo en términos de una mejor infraestructura de VE.

Acerca de Delta

Delta, fundado en 1971, es el líder mundial en soluciones para gestión energética y térmica, contando con una cartera boyante de sistemas de ahorro de energía inteligentes y soluciones dentro de los campos de la automatización industrial, automatización de edificios, energía de telecomunicaciones, infraestructura de centro de datos, carga EV, energía renovable, almacenamiento de energía y para nutrir el desarrollo de la fabricación inteligente y ciudades sostenibles. Como ciudadano empresarial de nivel mundial guiado por la declaración de su misión "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow", Delta se basa en su competencia central en electrónica energética de alta eficacia y en su modelo de negocios integrado CSR para hacer frente a los principales temas medioambientales, como el cambio climático. Delta presta servicio a sus clientes por medio de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación propagadas por más de 200 localizaciones repartidas en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo gracias a sus logros, su innovadora tecnología y su responsabilidad social corporativa. Desde 2011, Delta ha sido seleccionada como miembro de DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ durante nueve años consecutivos. En 2019, Delta fue clasificado por el CDP por su Climate Change Leadership Level por tercer año consecutivo.

Si desea más información acerca de Delta, visite la página web www.delta-emea.com.

[1] https://www.b-tu.de/en/fg-evh

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1314493/Delta_collaborates_with_Brandenburgische.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1177354/Delta_Electronics_Logo.jpg

Related Links

http://www.delta-emea.com/



SOURCE Delta Electronics BV