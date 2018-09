La brochure de voyage de Cox & Kings remporte les prix PATA Gold Awards 2018

MUMBAI, Inde, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

Célébrant ses 260 ans d'existence, Cox & Kings Ltd., le voyagiste le plus ancien et le plus important, présent dans 22 pays, a remporté le prestigieux prix Gold Award de la Pacific Asia Travel Association (PATA) dans la catégorie médias marketing - brochure de voyage pour les clients. La proposition de Cox & Kings, intitulée « Experiential Showcase of the Indian Journeys » (présentation des expériences des voyages en Inde), a été choisie parmi les nombreuses nominations par un jury très apprécié et composé d'éminentes personnalités du monde des voyages. La cérémonie de remise des prix qui a eu lieu au Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), à Langkaw en Malaisie, a récompensé 32 candidatures remarquables des secteurs du voyage et du tourisme.

Peter Kerkar, PDG du groupe Cox & Kings, a déclaré : « L'engagement à l'égard des clients est très important à nos yeux et nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants pour présenter et promouvoir nos offres auprès des voyageurs exigeants. Notre brochure de voyage a été conçue de manière à transmettre non seulement les offres et les expériences vibrantes de l'Inde, mais aussi à apporter un guide complet et informatif pour aider les voyageurs à mieux planifier leur voyage. Nous sommes très heureux de voir que nos initiatives de marketing innovantes sont reconnues par une plate-forme mondiale comme PATA ».

Cox & Kings Ltd. (« C&K ») est un grand groupe spécialisé dans les voyages d'agrément et éducatifs, présent dans 22 pays sur quatre continents. C'est l'un des voyagistes les plus expérimentés au monde et il est en activité depuis 1758. Basé en Inde, C&K s'est transformé au cours des trente dernières années en un conglomérat de voyages multinational diversifié, axé sur le consommateur mondial de notre nouvelle époque.

C&K exerce ses activités dans trois secteurs verticaux clés : les voyages d'agrément, les voyages éducatifs et les hôtels hybrides.

L'immense contribution de Cox & Kings au secteur des voyages du pays est connue de tous. Grâce à des innovations telles que « Enable Travel » - des vacances uniques pour les voyageurs handicapés à des marques spécialisées telles que « Trip 360 » pour les amateurs d'aventure, « Getaway Goddess » pour les femmes qui voyagent et « Self Drive 365 » qui va changer le monde des voyages faits de manière indépendante en Inde et ailleurs, Cox & Kings a réinventé cet espace.

