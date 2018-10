La Cámara De Comercio De La Minoría De Los Estados Unidos Anuncia Su Compañía Nacional "No Más" Y Realizando Una Cumbre Nacional En El Condado De Miami Dade Para Conmemorar El Mes De Conciencia Nacional De Violencia Doméstica

MIAMI, 3 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Cámara de Comercio de las Minorías de los EE. UU., Una organización empresarial nacional, ¡anuncia su iniciativa No Mas! para conmemorar el Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia Doméstica con el anuncio de la cumbre regional que arrojara luz sobre diferentes experiencias con uno de las epidemias sociales que afectan a la familia en la comunidad hispana, como la violencia entre familia, agresión sexual, hostigamiento, y el abuso. La organización ha unido fuerzas con uno de los miembros de su comité directivo, Agape Seed of Love, Inc., una organización sin fines de lucro 501c3, para reconocer a los más vulnerables como sobrevivientes de violencia familiar.

"Nuestra asociación comercial se dedica a trabajar con miembros y socios en diferentes temas de la comunidad. Si queremos poner fin a la epidemia de violencia doméstica en nuestra cultura minoritaria, debemos escuchar y aprender de todos los sobrevivientes", dijo Doug Mayorga, Director Ejecutivo de Cámara de comercio minoritaria de los Estados Unidos con sede en Washington DC y centros de operaciones en Miami, Atlanta, Nueva York y Puerto Rico. "Esta iniciativa es una voz nacional para hacer una llamada sobre el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica y más allá, estamos trabajando con nuestros socios para usar el poder de los medios de comunicación, los voluntarios y la organización de base para alentar una mayor conciencia y acción".

"Estamos muy orgullosos y confiados de nuestra misión de ayudar a las familias vulnerables en esta enfermedad maligna que afecta a nuestra comunidad con compasión por todos los sobrevivientes de violencia doméstica, abuso sexual y agresión, independientemente de su identidad de género o expresión de origen", dijo Edgar Gómez. CEO de la nueva organización Agape Seeds of Love en Miami Dade. "Somos un comité para ayudar a los sobrevivientes en diferentes capacidades para cambiar la página para un nuevo desarrollo y compasión".

En otras manos, el Director Ejecutivo de Agape Seeds of Love Rogercy Daniela Jordan dijo: "Todos los días somos parte de diferentes experiencias en nuestra comunidad sobre violencia doméstica, para mí, el mayor privilegio como director es poder canalizar y expresar historias humanas. eso puede empoderar e inspirar a otros a sobrevivir y continuar su vida para una nueva página en la historia de sus vidas "

Acerca de Agape Seeds of Love Inc: fundada en 2017, es una organización profesional y educativa sin fines de lucro en el condado de Miami Dade y estaba creando una larga tradición de servicio y divulgación, con un enfoque en su esfuerzo en: Mujeres con violencia doméstica. El centro será una voz de confianza para las familias con violencia doméstica, que actuará como defensor, socio y convocante para identificar e informar al público sobre temas sociales en una tragedia que vive cada día en nuestra comunidad.

Acerca de la iniciativa "No Mas": una sólida plataforma de defensa de la Cámara de Comercio de las Minorías de los EE. UU para asistir organizaciones a unirse unos con otros para fortalecer más amplitud de servicios a las comunidad. Es la primera de su tipo en transformar el abuso sexual experimentado por las familias en un problema comunitario. La iniciativa nacional se basa en conferencias donde los que han padecido de este flagelo, y lo han superado, narran sus propias experiencias , y que busca arrojar luz sobre la realidad en la que cada mujer y hombre procede a tener una conversación franca sobre lo que significa reconocer y apoyar a las familias que han tenido estas experiencias.

Acerca de la Cámara de Comercio de las Minorías de los Estados Unidos (USMCC, por sus siglas en inglés): es una organización económica y comercial sin fines de lucro cuya misión es ayudar a las comunidades vulnerables que cuentan con información y recursos de apoyo en diferentes conferencias en todo tipo de sectores. En los 18 años desde que se fundó, USMCC se ha convertido en una voz líder en los grupos empresariales minoritarios y se ha asociado con organizaciones, gobiernos, grandes corporaciones y campañas sociales organizadas a favor de nuestras comunidades, F. Entre las iniciativas de la USCCM están de orden humana, empresarial y económica. Para más información sobre el USMCC visite: www.minoritychamber.net

