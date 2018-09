La cérémonie d'inauguration du système de stockage de l'énergie sur batteries à l'échelle du réseau de Narada a eu lieu en Allemagne

Wang Weidong a félicité Narada pour le succès de l'exploitation de ce projet et a confirmé la quête incessante de Narada en matière de technologie, recherche et innovation produit.

Dans son discours, Chen Bo, le PDG de Narada, a remercié l'Ambassade de Chine en Allemagne pour le soutien qu'elle a apporté au projet et la coopération des partenaires du projet. Il a déclaré : « Ce projet PCR de stockage de l'énergie pour la régulation de fréquence est un symbole de la transformation et du développement des nouvelles activités de Narada. Ce système de stockage de l'énergie sur batteries (BESS) à l'échelle du réseau est le premier investissement de Narada et un projet modèle d'exploitation dans les marchés étrangers. Narada saisira cette opportunité pour accélérer la promotion et l'application de l'activité de stockage de l'énergie en Europe et sur le marché mondial. »

Le directeur général technique de Mitnetsz, M. Schweer (Ph.D.), ainsi que Rico Wojanowski (Ph.D.), fondateur d'Upside, se sont également exprimés lors de la cérémonie. Ils considèrent que leur collaboration avec Narada s'est bien déroulée et qu'ils sont convaincus que les solutions fournies par Narada inciteront à davantage de coopération à l'avenir.

Après cela, les hôtes ont visité le site du projet et ont observé la sécurité du système, son fonctionnement et sa conception reliée au réseau. EDF, ENEL ainsi que d'autres clients et représentants de l'ALABC se sont montrés très élogieux quant à la technologie et la qualité de Narada.

La capacité de pointe de stockage de l'énergie de la capacité de construction initiale du projet PCR de stockage de l'énergie pour la régulation de fréquence de Narada peut atteindre 25 MWh, ce qui peut fournir plus d'un mois d'électricité à 80 foyers par charge. Ce projet a été examiné et certifié par le gestionnaire du réseau électrique allemand et a participé au service auxiliaire de fréquence du réseau électrique de l'UE. La construction de la deuxième phase du projet a également débuté.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://en.naradapower.com

Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd

+86-571-56975980

intl@narada.biz

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749347/Narada.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749348/Narada.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749349/Narada.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/749350/Narada.jpg

