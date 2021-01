La CAI annonce une nouvelle équipe de direction

INDIANAPOLIS, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Mike Martin a assumé le rôle de président de la CAI le 1er novembre 2020 et succédera à Bob Chew en tant que PDG le 1er janvier 2022. L'équipe de direction de Mike Martin à partir du 1er janvier 2021 est composée de :

Rich Tree , directeur des opérations

, directeur des opérations Alice Redmond , chef de la stratégie

, chef de la stratégie Phil Pursifull , directeur financier

, directeur financier Jackie Karceski , cirecteur de la Technologie

, cirecteur de la Technologie Tim Howard , directeur des ressources humaines

Robert Chew, PDG :

« La CAI a tenu sa promesse de respecter une norme plus élevée pour ses clients au cours des 25 dernières années. Cette année, nos clients nous ont demandé de les aider à répondre à la crise sanitaire mondiale la plus urgente de ces 100 dernières années. Je suis fier du travail accompli par notre équipe et je suis plus que jamais convaincu que, sous la direction de Mike, la CAI continuera à prospérer et à gagner la confiance de chaque client chaque jour.

Notre équipe génèrera plus de valeur pour nos clients en se concentrant sur les points suivants :

Livrer des projets plus rapidement, avec une qualité supérieure et des coûts réduits tout en résolvant les problèmes de nos clients.

Orientation stratégique pour la croissance dans de nouvelles zones géographiques et offres de services/produits afin de répondre aux besoins futurs des industries que nous servons.

Une comptabilité de classe mondiale pour la précision et l'intégrité.

La transformation numérique pour valoriser nos collaborateurs et nos équipes.

Recruter, développer et retenir les meilleurs talents pour fournir les équipes et les experts techniques performants dont nos clients ont besoin. »

Mike Martin, président :

« Je suis enthousiaste à l'idée de diriger la CAI et j'ai hâte de travailler avec l'équipe de direction pour diriger notre entreprise dans des domaines essentiels à notre mission tout en servant nos clients mondiaux. Nous investissons massivement dans les systèmes et les applications informatiques afin d'améliorer l'efficacité de notre organisation et d'étendre nos services technologiques. De même, nous poursuivons notre expansion géographique pour mieux servir nos clients mondiaux, en leur proposant des solutions de préparation opérationnelle et d'excellence opérationnelle partout dans le monde. »

À PROPOS DE LA CAI

Depuis la création de la CAI en 1996, nous avons fourni près d'un milliard de dollars de services à des centaines de clients pour des milliers de projets dans le monde entier. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, aux Pays-Bas, en Corée, en Suisse, en Irlande, en Italie, en Chine, à Singapour et en Malaisie, nous avons mis en place une équipe internationale de plus de 600 professionnels offrant le soutien local d'une entreprise mondiale. Nos services d'ingénierie, de technique et de conseil sont conçus pour fournir des installations critiques avec un niveau élevé de performance et de fiabilité. Lorsque l'état de préparation opérationnelle et le démarrage sont critiques, la CAI répond à des normes plus élevées.

CONTACT :

David Shenberger

+1 317-721-9847

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1395736/CAI_Logo.jpg

