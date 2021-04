La Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles anuncia la incorporación de tres nuevas integrantes a su junta directiva

LOS ÁNGELES, 16 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles anunció hoy la incorporación de tres nuevas integrantes a su junta directiva. La Cámara Latina es la organización líder dedicada a organizar e integrar a los empresarios latinos para crecer y generar un impacto económico positivo. Su misión es servir como facilitadora de las estructuras económicas y las iniciativas políticas que fortalezcan el desarrollo de las empresas latinas e impulsen el desarrollo económico en la región de Los Ángeles.

Las tres nuevas integrantes son: Gina Zapanta-Alder, abogada, Loriann Serna y Diana Rodríguez, cada una de ella aporta extensa experiencia personal y profesional que se sumará al considerable talento y experiencia de la junta actual.

"Nos sentimos honrados y complacidos de que estas tres nuevas integrantes se nos unan en la junta aportando su amplia experiencia y conocimientos para ayudar en el direccionamiento, orientación y desarrollo de políticas para el personal de la Cámara", expresó Darrel Sauceda, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles. "Nos encontramos en un año de transición y emergiendo de una pandemia que ha sido devastadora para muchos de nuestros miembros, y necesitamos toda la ayuda posible para ofrecer la asistencia y la asesoría necesarias para que nuestros miembros puedan reconstruir y renacer de un difícil año. Tengo plena confianza de que estas tres nuevas integrantes nos ayudarán en ese objetivo".

Gina Zapanta-Alder es cofundadora y abogada de ZapantaAlder Law, una firma de derecho de compensación laboral. En 2012, fundó el LA Center for Orthopedics, un servicio de consejería para servicios médicos con derecho de retención. En 2003, Gina se graduó de la Universidad del Sur de California (USC) con dos títulos profesionales, uno en Psicología y otro en Relaciones Internacionales. Luego obtuvo su título Juris Doctor en 2007 de la Loyola Law School, donde realizó una pasantía jurídica con la jueza de la Corte Suprema de Los Ángles Teresa Sánchez-Gordon. Aprobó el examen Bar de California en 2009.

Loriann Serna es la fundadora de Wife of the Party, una galardonada compañía de diseño y gestión de eventos. Wife of the Party, junto con su compañía hermana HAPPEN, se esmeran por producir bodas y celebraciones creativas únicas, que siempre desplieguen un estilo inigualable. Este codiciado equipo es reconocido por haber creado ocasiones memorables para algunas de las personalidades más destacadas de Hollywood, para populares líneas de vestuario, marcas de belleza, corporaciones apreciadas y distinguidos influenciadores de las redes sociales.

Diana Rodríguez aporta 16 años de experiencia en su labor como lobista defensora de causas relacionadas con la educación, el agua, el uso de la tierra y problemas gubernamentales locales. Recientemente se incorporó como vicepresidenta a Mercury LLC, una firma global de estrategia de asuntos públicos bipartidistas. En su rol aprovecha su experiencia para ofrecer análisis sobre leyes que impactan en los municipios, construcción de coaliciones e identificación de recursos, para lograr con éxito importantes proyectos de desarrollo comunitario en la ciudad y el condado de Los Ángeles. Es graduada de la Universidad Estatal de California de Los Ángeles con un título profesional en Justicia Criminal y un doctorado en Jurisprudencia de la Escuela de Leyes de la University of West Los Angeles. Actualmente es presidenta de Latinas Lead California, posición que ocupa desde 2016.

Acerca de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles

La Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles (LALCC) es una organización 501(c)3 sin fines de lucro. Somos la organización líder dedicada a organizar e integrar a los empresarios latinos para crecer y generar un impacto económico positivo. Hacemos esto posible por medio de actividades de aprovisionamiento, asistencia técnica, planificación estratégica, activismo, acceso a líderes, desarrollo económico y formación empresarial.

Contacto: Robert Alaniz, (626) 437-3354, [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1165001/Los_Angeles_Latino_Chamber_of_Commerce_Logo.jpg

FUENTE Los Angeles Latino Chamber of Commerce

SOURCE Los Angeles Latino Chamber of Commerce