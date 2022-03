La caméra pro de surveillance à domicile avec IA Cloud Next-gen de ZTE remporte le prix du meilleur appareil grand public connecté aux GLOMO Awards 2022

SHENZHEN, Chine, le 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprises et de consommateurs pour l'internet mobile, a annoncé aujourd'hui que sa La caméra pro de surveillance à domicile avec IA Cloud Next-gen a remporté le prix du Meilleur appareil grand public connecté lors des Global Mobile (GLOMO) Awards lors du Mobile World Congress (MWC) 2022 à Barcelone, en Espagne.

La caméra pro de surveillance à domicile avec IA Cloud Next-gen de ZTE utilise de manière innovante la technologie de collaboration appareil-nuage, grâce à laquelle des applications d'IA massives sont déployées dans le nuage et les utilisateurs peuvent les télécharger à la demande pour mettre en œuvre plusieurs cas d'utilisation avec une seule caméra. Avec cette technologie, la caméra peut fournir davantage de fonctions et de meilleures expériences aux utilisateurs.

En outre, la caméra et le nuage peuvent effectuer conjointement une analyse de scénario afin de renforcer l'efficacité de l'analyse et d'économiser les ressources informatiques. Le caméra pro de surveillance à domicile avec IA Cloud Next-gen offre également une ouverture de l'interface et l'exposition des capacités, ce qui fait partie de l'engagement de ZTE à contribuer à la création d'un écosystème de protection intelligents.

À ce jour, le produit a été déployé à grande échelle en Chine, aidant les utilisateurs à surveiller leur maison, à s'occuper des personnes âgées et des enfants, à se protéger contre les vols et les intrusions, etc. à tout moment et en tout lieu.

Les GLOMO Awards sont les distinctions les plus prestigieuses de l'industrie, jugées par les plus éminents experts en la matière du secteur. Le prix du Meilleur appareil grand public connecté que ZTE a remporté concerne un appareil ou un gadget électronique grand public qui apporte de nouvelles utilisations intelligentes, des efficiences et des fonctionnalités à l'utilisateur, à la maison ou en déplacement.

