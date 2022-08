La campagne d'éducation publique « Souvenons-nous du 23 août » se remémore les victimes des totalitarismes

VARSOVIE, Pologne, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 23 août marque la Journée Européenne du Souvenir des Victimes des Régimes Totalitaires, instaurée par le Parlement européen en 2008. Ce même jour en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich et l'Union soviétique ont signé un accord connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop (aussi appelé pacte germano-soviétique). Cela a entraîné une tragédie affectant des millions de personnes. Le Réseau européen Mémoire et Solidarité (REMS) organise la campagne internationale d'éducation publique Souvenons-nous du 23 août, qui rapproche ces événements des Européens d'aujourd'hui et leur rappelle leur signification.

Des projections de films en souvenir des personnes qui ont vécu la violence totalitaire, des badges commémoratifs en forme de ruban noir, un article sur la controverse contemporaine autour du pacte Molotov-Ribbentrop par le célèbre historien britannique Roger Moorhouse... représentent plusieurs des activités relatives à la campagne du REMS.

L'initiative du REMS est soutenue par les musées et sites commémoratifs européens. Le 23 août, dans certains endroits comme le musée d'Auschwitz-Birkenau et la Maison de l'histoire européenne à Bruxelles, les visiteurs recevront un badge portant l'inscription « Souvenons-nous du 23 août ».

Les films seront diffusés sur les réseaux sociaux et à la télévision publique en Roumanie, en République Tchèque et en Pologne. Les protagonistes des trois premiers films nous enseignent qu'il faut dénoncer un mensonge pour ce qu'il est, car connaître la vérité apporte la libération (Doina Cornea). Ils expliquent que la liberté se trouve aussi dans la lecture et l'imagination (Ieva Lase), et que le dialogue est essentiel dans la recherche de la réconciliation,et cela inclut le dialogue sur le traumatisme (Władysław Bartoszewski).

En outre, un article de l'historien britannique Roger Moorhouse, dans lequel l'auteur analyse les raisons pour lesquelles l'Europe occidentale peine à se souvenir du pacte Molotov-Ribbentrop, sera publié sur www.enrs.eu le 23 août. L'article paraîtra également dans les versions en ligne de certains quotidiens européens.

Cette année, la campagne « Souvenons-nous du 23 août » se déroule dans l'ombre de la guerre en Ukraine, une tragédie qui touche des centaines de milliers de personnes. Le jour anniversaire de la signature du pacte criminel Molotov-Ribbentrop, nous devons nous souvenir non seulement des millions de victimes des totalitarismes du XXème siècle, mais aussi des habitants d'Irpin, de Borodyanka, de Bucha ou de Marioupol.

Pour en savoir plus : www.enrs.eu/August23 .

Chaîne YouTube du REMS : https://cutt.ly/Remember-23August .

