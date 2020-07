La campagne de financement participatif des écouteurs Amazfit ZenBuds, lauréats du prix Red Dot Award, avec leur conception intra-auriculaire antibruit, leurs sons apaisants et leur système intelligent de surveillance du sommeil, débute à partir du 30 juin

En reconnaissance de ses innovations dans le domaine des wearables intelligents, les écouteurs Amazfit ZenBuds ont remporté le Red Dot dans le Red Dot Design Award 2020 [1] . Ils ont également été distingués par les médias [2] comme l'une des meilleurs produits grâce à leur conception spéciale et innovante. Les écouteurs Amazfit ZenBuds sont destinés à bouleverser le secteur des wearables intelligents et de la santé en fixant la barre haut lors de leur lancement à Las Vegas.

Bien adaptés pour bien dormir – Les écouteurs Amazfit ZenBuds sont le compagnon idéal pour le sommeil et la détente

De nos jours, de plus en plus de personnes souffrent de problèmes de sommeil. Conçus pour les personnes en quête de santé, les écouteurs Amazfit ZenBuds sont le partenaire apaisant pour le bureau, la chambre à coucher et pour les moments où vous avez besoin d'un peu de « temps pour vous » loin du monde. Les écouteurs Amazfit ZenBuds innovent en matière d'expérience audio avec une conception intra-auriculaire qui bloque les bruits et s'adapte confortablement aux oreilles grâce à une conception qui contribue à votre sommeil et vous isole des bruits extérieurs, vous permettant ainsi de vous reposer paisiblement la nuit ou de vous détendre et de vous concentrer pendant la journée.

En tant qu'aide au sommeil et à la détente, les écouteurs Amazfit ZenBuds sont équipés de l'armature équilibrée Knowles qui garantit une acoustique de qualité supérieure. Les écouteurs Amazfit ZenBuds utilisent une large bibliothèque de sons naturels, favorisant le sommeil, pour créer un bruit blanc apaisant qui aide à annuler les sons distrayants. Des ruisseaux bouillonnants aux forêts sereines, les sons organisés et préparés déclenchent le cycle du sommeil et assurent un sommeil facile.

Une fois que la lecture intelligente[3] est activée, les sons apaisants peuvent automatiquement se mettre en pause une fois que vous vous êtes endormi.

Les écouteurs Amazfit ZenBuds sont conçus pour surveiller le sommeil, ce qui permet d'enregistrer vos positions de sommeil, votre fréquence cardiaque et la qualité du sommeil. Vous vous réveillerez chaque matin et vous obtiendrez des renseignements qui vous aideront à prendre de meilleures habitudes.

Les écouteurs Amazfit ZenBuds, qui proposent également un exercice de respiration, sont conçus pour vous aider à vous détendre et à vous vider l'esprit après une journée bien remplie.

Un poids plume de 1,78 g[4], plus compacts et plus confortables

Les écouteurs Amazfit ZenBuds ultralégers ne pèsent que 1,78 g par côté et ont été soumis à des tests approfondis pour garantir un ajustement sûr sans sensation de gonflement. Chaque écouteur prend fermement appui sur l'oreille externe, ce qui l'empêche de glisser lorsque vous bougez.

Les embouts en silicone respectueux de la peau contribuent à une texture élastique et extensible. Aussi, les écouteurs Amazfit ZenBuds n'exerceront aucune pression et ne créeront pas d'inconfort dans les oreilles au cours de la nuit.

Fournis avec quatre tailles d'embouts, les écouteurs Amazfit ZenBuds garantissent un parfait ajustement aux différents types d'oreilles, sans donner la sensation de pénétrer dans le canal auditif et sans risque de s'enfoncer trop profondément ou de tomber.

Une batterie de longue durée pour favoriser la détente tout au long de la journée

Il existe une demande récurrente des consommateurs pour une plus grande autonomie des batteries, demande que les écouteurs Amazfit ZenBuds cherchent à satisfaire. Une paire d'Amazfit ZenBuds entièrement chargée peut durer 12 heures[5] lorsque vous préréglez la durée de lecture[6], ce qui signifie que vous pouvez choisir la durée de lecture des ZenBuds, que ce soit 30 minutes, une heure ou cinq heures. Définissez vos préférences et laissez les écouteurs Amazfit ZenBuds vous transporter dans une nuit de profond repos programmée comme vous l'aimez.

Ou si vous préférez avoir une sérénade toute la nuit, vous pouvez choisir la durée illimitée[7] pour 8 heures d'affilée[8] de sons favorisant le sommeil. Avec le boîtier de rechargement, vous pouvez obtenir 56 heures supplémentaires, permettant jusqu'à 8 nuits d'utilisation sur une charge. C'est l'objectif recommandé pour une bonne nuit de sommeil. Ainsi, vous pouvez vous réveiller frais et dispos.

Conçus pour un nouveau mode de vie sain

Les écouteurs Amazfit ZenBuds ne se contentent pas de vous aider à obtenir une nuit de sommeil parfaite : ils vous réveillent en douceur avec une alarme personnelle qui augmente progressivement et ne dérange pas votre entourage.

Pour bloquer les bruits gênants, les écouteurs Amazfit ZenBuds sont votre partenaire idéal en termes de productivité. Les écouteurs ZenBuds vous aident à mieux organiser votre temps et grâce au Pomodoro Timer (PT), ils vous permettent de rester concentré pendant des tranches de 25 minutes. Faites une courte pause, et ils vous aideront à vous remettre dans le bain en bloquant le son et en jouant les mélodies adaptées pour garder votre concentration.

Les écouteurs Amazfit ZenBuds s'assureront également que vous ne manquerez pas un appel entrant au milieu de votre « zone zen ».

Prix et disponibilité

Les écouteurs Amazfit ZenBuds seront disponibles à partir du 30 juin sur Indiegogo : https://rb.gy/jjijnx.

Le prix de la campagne de financement commence à 69 USD avec une réduction de 53 % (prix de détail habituel : 149 USD). Bien que l'offre simple soit attrayante, Amazfit propose également une vente combinée avec un masque pour les yeux, vendu avec les écouteurs pour améliorer encore davantage la qualité du sommeil des utilisateurs.

Caractéristiques

Écouteurs Poids 1,78 g x 2 Dimensions 25,3 x 20,8 x 21,3 mm Matériau de l'enveloppe principal Plastique Matériel de l'embout Silicone Connexion sans fil Bluetooth 5.0 BLE Connectivité BLE au téléphone Distance de fonctionnement du Bluetooth 10 m Capteurs Capteur gyroscopique Batterie 10 mAh x 2 Temps de lecture 8 h[9] Réponse de fréquence 20 Hz - 8 kHz Boîtier de rechargement Capacité de la batterie 280 mAh Capacité de chargement des écouteurs 7 fois la charge totale [10] Port de chargement Type C LED 3 Autres Contenu de l'emballage 1 paire d'écouteurs, 1 boîtier de rechargement 4 paires d'embouts de différentes tailles en silicone (bouchons de taille moyenne sur les écouteurs) 1 câble de chargement USB-A vers type C 1 manuel d'utilisation Application Amazfit Exigences du système Android 5 - iOS10 et version supérieure Température ambiante de fonctionnement Fonctionnement : 0 ℃ ~ 45 ℃ Santé Son de sommeil ○ Suivi du sommeil ○ Autres fonctions Alarme ○ Notification des appels entrants ○ Application affichant la capacité restante des écouteurs ○ Mise à niveau OTA ○

[1] https://www.prnewswire.com/news-releases/amazfit-zenbuds-won-red-dot-in-the-red-dot-design-award-2020-in-the-week-of-world-sleep-day-301028104.html

[2] https://www.techadvisor.co.uk/feature/tech-industry/best-of-ces-2020-3781116/

[3] Lecture intelligente : dès qu'ils détectent que vous avez atteint un niveau de sommeil profond, ils mettent automatiquement la lecture en pause. Cela permet de poursuivre votre cycle de sommeil de la manière la plus naturelle possible.

[4] Chaque écouteur ne pèse que 1,78 g lorsqu'il est équipé de l'embout moyen.

[5] 12 heures : la lecture des sons cesse après 3 heures et la surveillance du sommeil continue de fonctionner toute la nuit.

[6] Durée de lecture : vous choisissez la durée de lecture, que ce soit 30 minutes, une heure ou cinq heures. Définissez vos préférences et laissez les écouteurs Amazfit ZenBuds vous transporter dans une nuit de profond repos programmée comme vous l'aimez.

[7] Durée illimitée : choisissez votre son, et laissez les écouteurs Amazfit ZenBuds vous accompagner toute la nuit, en jouant des sérénades avec des sons favorisant le sommeil conçus pour vous aider à dormir toute la nuit.

[8] 8 heures : lecture des sons en permanence pendant la surveillance du sommeil.

[9] 8 heures : lecture des sons en permanence pendant la surveillance du sommeil.

[10] De 0 % à 100 %. La capacité de charge de 7 fois est une estimation théorique réalisée dans des conditions de laboratoire.

