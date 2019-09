La campagne de promotion mondiale de Sanya prend la mer au départ de Londres

L'espace d'exposition unique, spécialement conçu et géré par le Comité organisateur de Sanya, transportait les visiteurs directement dans la station balnéaire chinoise, le tout dans une atmosphère estivale prolongée grâce à des images présentant des chaises longues aux rayures bleues et blanches devant le complexe balnéaire en toile de fond.

Dans le cadre d'une exposition photo sur le yacht Sanya durant la Clipper Round the World Yacht Race 2017-18, les Londoniens ont pu découvrir le périple du bateau dans le vent et les vagues. Les visiteurs ont également eu l'occasion de faire voyager leurs papilles avec des spécialités uniques de Sanya, parmi lesquelles des bonbons coco, du pudding à la noix de coco et du jus de coco. En point d'orgue de l'événement, un concours photo a été lancé en ligne. Les utilisateurs de Facebook peuvent télécharger leurs plus belles photos de Sanya et inviter leurs amis à aimer ces images. La personne qui obtiendra le plus de « J'aime » remportera un billet aller-retour de Londres à Sanya.

L'événement correspondait également au lancement mondial de Ride on the Wind, un nouveau livre qui relate l'histoire passionnante de la victoire du yacht « Visit Sanya China » lors de la course l'année passée. Le livre raconte aussi l'histoire du développement de l'industrie nautique à Sanya et les réalisations des organisations de promotion et de marketing touristiques de la ville ces deux dernières années.

Les membres de l'équipage des ambassadeurs de Sanya ont également visité le Staines Football Club, le plus ancien club de football de Londres, où ils ont pu rencontrer Joe Dixon, président du club, et Steve Parsons, secrétaire général, et la rencontre s'est achevée par l'échange des uniformes et maillots. M. Dixon a déclaré : « Après la rencontre, j'ai appris que Sanya était plus qu'un superbe paradis tropical : elle est située à la frontière de la zone de libre-échange de Hainan et offre un accès sans visa aux titulaires de passeports de 59 pays. À présent, avec la mise en place d'un service sans escale entre Londres et Sanya, cette destination représente un immense marché aux nombreuses opportunités pour le Royaume-Uni et l'Europe. Nous avons hâte de travailler à une expansion dans la ville de Sanya ! »

Les ambassadeurs ont été invités à visiter l'un des clubs Wolfsheel de Londres, où ils ont brièvement présenté les ressources touristiques de Sanya à des invités, parmi lesquels Philip Morgan, ancien secrétaire général de l'ambassade britannique à Pékin. Li Meng, membre de l'équipage des ambassadeurs de Sanya, a saisi cette opportunité pour mettre en lumière les différentes possibilités en lien avec la zone de libre-échange de Hainan.

À chacune de ses haltes durant son périple mondial, le yacht Sanya devrait continuer à réaliser le même travail de haut vol : assurer la promotion du plus exquis des paradis tropicaux chinois, présenter le développement rapide de l'industrie nautique en Chine et mettre en avant les paysages superbes et variés de la ville de Sanya et de ses alentours, tout en informant le monde des nouvelles opportunités offertes par la création de la zone de libre-échange de Hainan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/968580/people_have_fun_in_Sanya_exhibition_area.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/968579/Sanya_tourism_gifts_attracted_tourists.jpg

SOURCE Sanya Organizing Committee