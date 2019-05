La campaña anual de recogida de alimentos de la NALC se realizará el 11 de mayo en todo el país

WASHINGTON, 10 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Nacional de Carteros (National Association of Letter Carriers, NALC) llevará a cabo la 27 edición de su campaña anual de recogida de alimentos el sábado 11 de mayo.

La campaña de recogida de alimentos Stamp Out Hunger®, la mayor campaña nacional de recogida de alimentos de una sola jornada, les ofrece a los vecinos una manera sencilla de donar alimentos a las personas necesitadas.

Los clientes sencillamente dejan su donación de alimentos no perecederos al lado del buzón antes de la entrega del correo el sábado 11 de mayo. Los carteros recogerán estas donaciones ese día conforme van entregando el correo a lo largo de sus rutas postales, y las distribuirán a los bancos de alimentos, las despensas, los albergues y las iglesias locales. Visite stampouthungerfooddrive.us para conocer más.

La campaña de recogida de alimentos de la NALC se celebra cada año en el segundo sábado de mayo en 10,000 ciudades y localidades de todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Guam. Sigue siendo tan importante como siempre, pues muchas personas atraviesan dificultades económicas. El hambre afecta a decenas de millones de personas en todo el país, entre ellas millones de niños, personas de la tercera edad y veteranos de las fuerzas armadas.

Los carteros ven estas dificultades en las comunidades que atienden, y creen que es importante hacer lo que puedan para ayudar.

"Los carteros hacen esto de todo corazón, y nos enorgullece ver cómo su impacto ha crecido con los años", declaró Fredric Rolando, presidente de la NALC. "Es un honor poder ayudar a las personas necesitadas en todo el país, y hacerlo de una manera que permite que tantos estadounidenses den lo mejor de sí".

El momento es importante, porque a los bancos de alimentos, las despensas y los albergues se les están acabando las donaciones de las fiestas de invierno; y el verano, cuando la mayoría de los programas de comidas escolares están suspendidos, se acerca.

El año pasado, los carteros recolectaron 71.6 millones de libras de donaciones de alimentos a lo largo de sus rutas postales. Con esa cifra, el total recogido desde que la NALC comenzó la campaña de recogida de alimentos en 1993 asciende a más de 1.67 mil millones de libras.

El 11 de mayo, conforme van entregando el correo, los 202,000 carteros del país recogerán las donaciones que las personas dejen cerca del buzón. Se exhorta a las personas a dejar una bolsa resistente que contenga alimentos no perecederos tales como sopa enlatada, vegetales enlatados, carne y pescado enlatados, pasta, arroz o cereal, al lado del buzón antes de la entrega del correo regular el sábado.

Las donaciones de alimentos se quedan en cada comunidad, y se destinan a ayudar a los habitantes locales. Varios socios nacionales están ayudando a la NALC en la campaña de recogida de alimentos: el Servicio Postal de Estados Unidos, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comerciales Unidos (United Food and Commercial Workers International Union, UFCW), la Asociación Nacional de Carteros Rurales, United Way Worldwide, la AFL-CIO, Valpak y Valassis. Además, nos complace contar con la participación de dos nuevos socios nacionales este año: Kellogg Co. y CVS.

La campaña de este año incluye un anuncio de servicio público con el actor y director Edward James Olmos.

Las personas que tengan preguntas sobre la campaña en su zona deben preguntarle al cartero, comunicarse con la oficina postal de su localidad o visitar nalc.org/food, facebook.com/StampOutHunger o twitter.com/StampOutHunger.

********

La Asociación Nacional de Carteros (National Association of Letter Carriers, NALC), compuesta por 284,000 miembros, representa a los carteros de todo el país que son empleados del Servicio Postal de Estados Unidos, al igual que a carteros jubilados. Fundada por veteranos de la guerra de Secesión en 1889, la NALC es uno de los sindicatos más antiguos del país.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/353615/national_association_of_letter_carriers_logo.jpg

FUENTE National Association of Letter Carriers

Related Links

http://www.nalc.org



SOURCE National Association of Letter Carriers