La campaña "Global BIGOer One World Together" de Bigo Live convoca a 3,7 millones de personas de 150 países para recaudar fondos para el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS

" Global BIGOer One World Together " convocó a más de 3,7 millones de espectadores en todo el mundo, que vieron el evento musical por medio de el uno de sus features más populares, "livehouse" de Bigo Live en vivo y participaron en la campaña de recaudación de fondos. El evento contó con las actuaciones de casi 100 emisores en más de 20 países.

Mike Ong, vicepresidente de BIGO Technology, afirmó: "La música es el idioma universal, transciende las culturas y las fronteras para transmitir un mensaje de consuelo, esperanza y unidad, algo que el mundo necesita más que nunca en momentos tan difíciles como estos. Queríamos que la gente de todo el mundo se sumara para ayudar durante esta crisis a través del evento ‛Global BIGOer One World Together', y la respuesta fue extraordinaria. Nos conmueve ver cómo la comunidad mundial de Bigo Live se movilizó para contribuir a la causa en lo que puede. Cada contribución cuenta y para nosotros es un honor poder ayudar".

Un elenco mundial de cantantes y músicos talentosos de Australia, Estados Unidos, países de Asia, Europa y Medio Oriente actuaron en este evento de música de 24 horas.

Además de las actuaciones musicales en directo, el evento también contó con un #UnitedatBIGO, donde se realizaron tributos a los profesionales de la salud y los trabajadores de primera línea que luchan contra la COVID-19. Como parte de la campaña, también se lanzó un video musical, encargado especialmente, con más de 100 emisores de Bigo Live que hicieron una versión del éxito de Michael Jackson " We are the world ".

"Nos alegra que Bigo Live pueda retribuir a la sociedad y ayudar a nuestros profesionales de la salud de primera línea y a las comunidades afectadas. Como plataforma mundial que conecta y acerca a las personas, es parte de nuestro esfuerzo y compromiso continuos con contribuir a la lucha contra la COVID-19 mientras transmitimos positividad y alegría a nuestros usuarios en todo el mundo durante un momento tan emocional. Les agradecemos de todo corazón a todos los emisores de Bigo Live y a nuestros usuarios por hacer de este evento un éxito rotundo", agregó Mike.

Desde el inicio del brote, Bigo Live organizó diversos eventos para concientizar sobre la COVID-19 y repartir felicidad entre las personas de todo el mundo. Además de la campaña "Global BIGOer One World Together", Bigo Live también lanzó la campaña #STAYATBIGO, con sesiones colaborativas con profesionales de la salud, actuaciones de DJ locales y rutinas de ejercicio con aficionados de la actividad física para ayudar a las comunidades locales a mantenerse saludables y en forma en sus hogares. Bigo Live también fue el primero en lanzar fiestas en la nube (cloud clubbing), una experiencia virtual de transmisión de música en directo, para las comunidades en el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda.

Acerca de Bigo Live

Bigo Live es una de las redes sociales de transmisiones en vivo con más rápido crecimiento en el mundo, donde los usuarios transmiten videos en tiempo real para compartir momentos del día a día, mostrar sus talentos e interactuar con personas de todo el mundo. Bigo Live tiene alrededor de 400 millones de usuarios en más de 150 países y actualmente es el líder del mercado en la industria de la transmisión en vivo. Lanzada en marzo de 2016, Bigo Live es propiedad de BIGO Technology, con sede en Singapur.

