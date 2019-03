La campaña Nuts for a Healthier World de INC recauda 47.800 euros para combatir la desnutrición infantil

Desde enero, se han recaudado 47.800 euros para la ONG internacional Save the Children a través de la campaña Nuts for a Healthier World. La campaña global del INC International Nut and Dried Fruit Council ha superado el objetivo inicial de 40.000 euros. Con este logro, Save the Children puede ofrecer un suministro mensual de paquetes nutricionales a más de 2.041 niños gravemente desnutridos de Mauritania, sur de Sudán y Bangladesh.

El año pasado, el INC creó una campaña en vídeo para elevar la concienciación sobre el proyecto, y al comienzo de 2019 Save the Children unió fuerzas y convirtió todas las comparticiones del vídeo en ayuda física. El INC también pidió a sus miembros unirse al proyecto mediante donación, y así empoderar aún más la campaña. El principal vídeo se ha compartido más de 43.000 veces, y otros contenidos superaron la cifra de 1,1 millones de visualizaciones. Mientras tanto, la visibilidad de la campaña en todos los medios y plataformas ha llegado a más de 43 millones de personas.

Desde que la alianza con Save the Children impulsase una recaudación de fondos, compañías como Starline Global Trade Inc., Bösch Boden Spies GMBH and Co. KG, Noberasco SPA, Tomra Sorting Solutions, Campos Brothers Farms, John B. Sanfilippo and Son, Inc., MWT Foods, QiaQia Food Co. Ltd., Setton Pistachio of Terra Bella, Inc., ShoEi Foods Corporation, Samsons Traders y CWS Ingredients, se han convertido en los abanderados más prominentes de la causa.

Goretti Guasch, directora ejecutiva del INC, dijo: "Estoy encantada de ver como la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas se una de nuevo para apoyar una causa tan importante". Para el director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children, David del Campo, "Los frutos secos tienen tanto que ofrecer en situaciones de desnutrición y esta campaña nos ha ayudado a garantizar que mujeres embarazadas y niños tengan acceso a un tratamiento preciso".

El INC agradece a los miembros del INC, comunidad INC y sobre todo a Save the Children su participación en la campaña.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lHkWeC5ruZU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/841367/INC_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/841368/INC_Save_the_Children.jpg

Contacto de prensa de INC: press@nutfruit.org, T. +34-977-33-14-16

SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council