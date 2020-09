La campeona de tenis Caroline Wozniacki y UCB lanzan la campaña Advantage Hers para mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas

- Caroline Wozniacki, ganadora de un título de Grand Slam, es la deportista con el puesto más alto del ranking mundial a la que se sabe que se le ha diagnosticado artritis reumatoide mientras era tenista profesional.

- Advantage Hers equipará y empoderará a mujeres de todo el mundo con enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, para que adopten roles más activos en la toma de decisiones compartida acerca de su atención.

BRUSELAS, Bélgica, 9 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La empresa biofarmacéutica mundial UCB se ha asociado con la reconocida campeona mundial de tenis Caroline Wozniacki para el lanzamiento de Advantage Hers , una importante nueva iniciativa de salud mundial. La campaña, inspirada por la propia trayectoria de Caroline con la artritis reumatoide, aumentará la concienciación sobre las necesidades no cubiertas de millones de mujeres de todo el mundo con enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y la psoriasis, y proporcionará información y apoyo para empoderarlas con el objetivo de que asuman un papel más activo en su atención.

"Conozco por experiencia las dificultades de vivir día a día con una enfermedad crónica como la artritis reumatoide, así como los retrasos que puede haber para obtener un diagnóstico rápido y preciso. Por eso me apasiona participar en Advantage Hers" afirmó Caroline Wozniacki. "A través de esta nueva campaña de concienciación y empoderamiento, quiero conectar con el mayor número posible de mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas de todo el mundo para contribuir a inspirar, animar y proporcionar a otras mujeres como yo todo el apoyo e información posibles. Colectivamente podemos apoyarnos las unas a las otras para sacarle ventaja a nuestra enfermedad: punto a punto, con pequeñas victorias".

Las enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y la psoriasis, afectan a más de 180 millones de personas en todo el mundo [1],[2],[3] aproximadamente la mitad de las cuales son mujeres.[4],[5],[6] Estas afecciones crónicas pueden causar un considerable estrés físico y emocional en las personas que las padecen [7],[8],[9],[10],[11] Los síntomas pueden variar, pero incluyen dolor crónico, fatiga constante, complicaciones gastrointestinales e infecciones frecuentes, además de cargas emocionales, como depresión o ansiedad, y enfermedades asociadas como diabetes y cardiopatías.[12]

La campaña Advantage Hers se basa en la necesidad de mejorar el tratamiento de referencia para las mujeres con estas enfermedades inflamatorias crónicas, y de dotarlas de herramientas para que puedan convertirse en gestoras de su propia atención. Las mujeres con estas afecciones se enfrentan a retos particulares y desigualdades de género que necesitan abordarse, entre ellas, el retraso en el diagnóstico para las mujeres en algunas de las enfermedades,[13],[14] el aumento de las cargas físicas y mentales en comparación con las que padecen los hombres con las mismas enfermedades,[7],[8],[9],[11] y preocupaciones no abordadas relacionadas con la planificación familiar y el embarazo.[15]

"Nos ha inspirado la tenacidad y la actitud ganadora de Caroline ante sus desafíos de salud. Nos enorgullece colaborar con ella en este emocionante programa y formar parte de su trayectoria con la artritis reumatoide", declaró Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB. "La campaña Advantage Hers refleja nuestro compromiso a la hora de comprender y abordar las necesidades particulares que tienen las mujeres con estas enfermedades inflamatorias crónicas en todo el mundo, y de ayudar a marcar una diferencia significativa en sus vidas".

Como parte del programa, Caroline compartirá sus experiencias con la artritis reumatoide en sus redes sociales y animará a otras personas a formar parte de la conversación utilizando el hashtag "#AdvantageHers". También tiene previsto hacer apariciones en eventos de notoriedad para compartir su historia y fomentar la concienciación sobre las necesidades no satisfechas de las mujeres con estas enfermedades inflamatorias crónicas.

Para participar, siga la trayectoria de Caroline en sus redes sociales (Instagram: @carowozniacki ; Twitter: @CaroWozniacki ; Facebook: Caroline Wozniacki ), usando #AdvantageHers. Puede encontrar más información y recursos sobre la vida con estas enfermedades inflamatorias crónicas en: AdvantageHers .com .

Acerca de la campaña Advantage Hers

Advantage Hers es una campaña mundial diseñada para poner de manifiesto las necesidades no satisfechas y los retos particulares a los que se enfrentan las mujeres con un subgrupo concreto de enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y la psoriasis. La campeona de tenis Caroline Wozniacki compartirá su trayectoria con la artritis reumatoide en sus redes sociales, desde sus dificultades iniciales para obtener diagnóstico y los ajustes que está haciendo en su vida en este momento, hasta los objetivos que tiene para el futuro: inspirar, animar y empoderar a otras mujeres con estas enfermedades inflamatorias crónicas para que adopten un papel más activo en su propia atención. Para obtener más información, visite el sitio web de la campaña: AdvantageHers.com .

Acerca de las enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide

La inflamación crónica (a largo plazo) se produce cuando el sistema inmunitario reconoce y elimina los estímulos perjudiciales, y puede durar desde varios meses hasta años.[12] Se trata de una descripción que engloba de forma amplia y cambiante a una serie de enfermedades asociadas a la inflamación crónica. UCB se centra especialmente en la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y la psoriasis.

La artritis reumatoide causa dolor y rigidez en las articulaciones. [16]

La espondiloartritis axial (que incluye la espondilitis anquilosante y la espondiloartritis axial no radiográfica) causa hinchazón en las articulaciones sacroilíacas o en la columna vertebral, lo que puede provocar dolor lumbar y rigidez. [17]

La artritis psoriásica causa hinchazón, dolor, fatiga y rigidez en las articulaciones. [18]

La psoriasis provoca manchas inflamadas, rojas y escamosas en la piel. [19]

Estas enfermedades tienen una alta prevalencia en el mundo occidental [1],[2],[20],[21] sobre todo en las mujeres,[4],[5],[6] y pueden causar daño articular permanente, deterioro funcional y un mayor riesgo de depresión y ansiedad.[11],[12]

Una dimensión de estas enfermedades inflamatorias crónicas que a menudo se pasa por alto son las dificultades particulares y las desigualdades debidas al género que experimentan las mujeres con estas afecciones. Por ejemplo, en algunas de estas enfermedades, algunas mujeres sufren mayores retrasos que los hombres a la hora de recibir un diagnóstico preciso, lo cual puede afectar los resultados de su enfermedad.[13],[14] Las diferentes enfermedades inflamatorias crónicas también pueden provocar que las mujeres experimenten mayor dolor, fatiga,[7] pérdida de función[11] y estrés[8] que los hombres con estas afecciones. Además, las mujeres que padecen enfermedades inflamatorias crónicas pueden tener lagunas de conocimiento y preocupaciones sanitarias no abordadas, como la planificación familiar, y puede que no se sientan empoderadas para formular las preguntas adecuadas a su médico.[15]

Acerca de Caroline Wozniacki

La danesa Caroline Wozniacki es una exjugadora de tenis profesional de 30 años que nació en el seno de una familia de deportistas: su padre y entrenador de tenis fue jugador de fútbol en Polonia y Dinamarca, y su madre fue jugadora de la selección polaca de voleibol. Caroline empezó a jugar al tenis a la edad de nueve años y su carrera profesional despegó a los 15 años, cuando se unió a la gira de la Asociación Mundial de Tenis Femenino (WTA), un año antes de llegar a la final individual junior en el Open de Australia.[22]

Caroline alcanzó el punto más alto de su carrera tenística en 2018, año en que se le diagnosticó artritis reumatoide. En la pista, fue ganadora de un título de Grand Slam y número uno del tenis femenino, y ahora ha asumido el título de defensora del paciente compartiendo con el mundo su trayectoria personal con la artritis reumatoide. Tras retirarse de su carrera tenística en enero de 2020, Caroline planea centrarse en otros proyectos personales, como avanzar en sus estudios, apoyar a las mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y la psoriasis, y formar una familia.

Acerca de UCB

UCB, Bruselas, Bélgica (www.ucb.com) es una empresa biofarmacéutica internacional centrada en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos y soluciones innovadoras para transformar la vida de las personas con enfermedades graves en los campos de la inmunología y la neurología. Con 7500 personas en aproximadamente 40 países, la empresa generó unos ingresos de 4600 millones de euros en 2018. UCB figura en el Euronext Brussels (símbolo: UCB). Síganos en Twitter: @UCB_news

