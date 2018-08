La CAPE 2018 aura lieu à Chongqing en Chine au mois de septembre

Cet événement mettra en lumière des technologies automobiles de premier plan et attirera des experts de l'industrie de partout dans le monde

SHANGHAI, 28 août 2018 /PRNewswire/ -- Chongqing International Auto Parts and Service Exhibition 2018 (CAPE 2018, Exposition internationale des pièces et services automobiles de Chongqing) se tiendra au Centre international des expositions de Chongqing entre le 19 le 21 septembre 2018. L'organisation conjointe en sera assurée par la branche de Shanghai du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), le sous-conseil automobile du CCPIT, Shanghai International Exhibition Co., Ltd. et la SAEC, Society of Automotive Engineers of China (Société des ingénieurs automobiles de Chine). L'organisateur est Chongqing Huyu International Exhibition Co., Ltd.

L'événement de cette année occupera 15 000 mètres carrés et on s'attend à une très forte affluence de constructeurs chinois et internationaux prestigieux de pièces automobiles, si l'on considère le volume des accès aux ressources conséquentes associées à l'industrie automobile d'Auto Shanghai résultant de la participation active des divers coorganisateurs du salon automobile international biennal. On comptera en particulier ADD Industry Zhejiang, Adient, Aisin Seiki, BorgWarner, Bosch, Bridgestone, Dana Incorporated, Denso, Fastgear, Faurecia, Guangzhou Mitsuba Electric, Hitachi Automotive Systems, Honsel, NSK, NTN, Plastic Omnium, Ruili Group, Valeo, Webasto, Yanfeng Automotive Interiors et ZF Friedrichshafen AG, de même que les filiales des marques chinoises de pièces automobiles, notamment BYD, Changan Automobile, Geely Holding, Great Wall Motors, JAC Motors, Yema Auto et Zotye Auto. La CAPE 2018 est conçue pour être la première plateforme haut de gamme de promotion et d'échange dans la région sud-ouest de la Chine.

Le système de préinscription du public est à présent disponible. Veuillez visiter le site web officiel de l'exposition (http://www.autopartschina.org/visitor/login) pour une inscription rapide.

Pour en apprendre davantage sur les prochains événements et obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter le site web officiel de l'exposition surwww.autopartschina.org, ou suivez autoshanghaiexpo sur WeChat pour obtenir des informations en temps réel.

Related Links

http://www.siec-ccpit.com