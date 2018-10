La carga de fracturas por fragilidad cuesta miles de millones al sistema de salud Europeo, según un nuevo informe de la IOF

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: https://www.multivu.com/players/uk/8421451-iof-warns-fragility-fractures-cost-billions/

A medida que la población europea envejece, la prevalencia de las enfermedades crónicas, como la osteoporosis, está previsto que crezca, llevando a un aumento exponencial de la prevalencia de las fracturas por fragilidad.

Cada año, se producen en estas seis naciones de la UE 2,7 millones de fracturas por fragilidad. Se espera que esta cifra aumente un 23% para el año 2030, con los costes asociados impactando en la escalada aún más, estimándose que llegue hasta los 47.000 millones de euros en el mismo periodo de tiempo. La carga de las fracturas por fragilidad supera la de otras numerosas enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica [COPD], artritis reumatoide e hipertensión.

Además de la carga de los costes, el impacto físico y emocional no debe omitirse. El profesor John Kanis, director general honorario de la IOF, explicó: "En Europa, más de 20 millones de personas están afectadas por la osteoporosis. A nivel mundial, las fracturas por fragilidad afectan a una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres de 50 años o mayores. Las fracturas por fragilidad pueden producir una discapacidad destacada, y a menudo hacen que las actividades diarias, como comer, vestirse, lavarse o hacer la compra, sean complicadas. Las personas que padecen una fractura de cadera, tienen un 40% de posibilidades de no poder caminar de forma independiente. El impacto físico y psicológico que esto supone es enorme".

El informe titulado "Broken bones, broken lives: A roadmap to solve the fragility fracture crisis in Europe" ("Huesos rotos, vidas rotas": Una hoja de ruta para resolver la crisis de fractura por fragilidad en Europa.), proporciona una evidencia de que, a pesar de la disponibilidad de terapias preventivas eficaces y aproximaciones de tratamiento para las fracturas por fragilidad, el 73% de las mujeres y el 63% de los hombres de más de 50 años que padecen osteoporosis no reciben un tratamiento o cuidado adecuados. Después de una fractura por fragilidad, los pacientes tienen 5 veces más de posibilidades de experimentar una segunda fractura en los siguientes dos años, a pesar de que la mayoría de los pacientes no reciben tratamiento que pueda prevenir la próxima fractura.

Los impactos sociales y económicos de las fracturas por fragilidad destacan la necesidad y urgencia de implementar los mejores modelos de su clase dedicados al tratamiento. Modelos como los servicios de ortogeriatría y las unidades de coordinación de fractura ( FLS) han demostrado desplegar unos resultados de pacientes mejorados y tratamientos con un ahorro de costes de forma eficaz, en países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Con el tratamiento médico adecuado, se pueden evitar muchas de las fracturas por fragilidad. Los responsables que desarollan un papel vital en los servicios de diagnosis de fondos e intervenciones con un coste contenido, como el tratamiento farmacológico, programas de prevención de caídas y modelos de cuidado coordinados, además de refuerzo de los estándares necesarios para los profesionales del cuidado de la salud y sus instituciones.

El profesor Cyrus Cooper, director general de la IOF, comentó: "Con el auge de la carga de las fracturas por fragilidad imponiéndose en los sistemas del cuidado de la salud de toda Europa, nuestra ambición es que estos informes puedan apoyar a los accionistas para que realicen las acciones necesarias para reducir los costes asociados y detengan la rotura de los huesos y dejen de destrozar vidas. Como el dominio económico de las fracturas por fragilidad ahoga los sistemas de cuidado de la salud, es el momento para tomar acción y hacer crecer nuestra respuesta en torno a esta amenaza silenciosa. Hacemos un llamamiento a las autoridades de la salud para que aceleren este proceso, priorizando los estándares de cuidado y dando fondos de apoyo a un tratamiento eficaz de las fracturas por fragilidad, evitando la escalada de los costes relacionados".

Junto al informe europeo, los informes detallados de cada país están disponibles para Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Reino Unido.

Cooper concluyó: "En momentos de limitaciones acerca del gasto de la salud, ya no nos podemos permitir ignorar la prevención y tratamiento de las fracturas por fragilidad".

La osteoporosis es una enfermedad en la que los huesos se debilitan a un ritmo más rápido de lo normal; haciendo que sean frágiles y más propensos a romperse. Incluso un salto suave o una caída pueden hacer que el hueso se rompa (lo que se denomina 'fractura por fragilidad'). Tras producirse la primera fractura, las posibilidades de que se de otra aumentan de forma grande. A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres de más de 50 años tendrán fracturas causadas por la osteoporosis.

Acerca de la IOF

La Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF) es la mayor ONG del mundo dedicada a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las enfermedades musculoesqueléticas relacionadas. Los miembros de la IOF, incluyendo los expertos científicos y 240 pacientes y sociedades médicas mundiales, trabajan de forma conjunta para hacer que la prevención de las fracturas sean una prioridad de cuidado de la salud mundial. http://www.iofbonehealth.org

