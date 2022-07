La Carrera Vertical del Empire State Building 2022, patrocinada por Turkish Airlines y organizada por Challenged Athletes Foundation, regresa el 6 de octubre de 2022

La inscripción para la emblemática carrera vertical del Empire State Building inicia el 11 de julio al mediodía

NUEVA YORK, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/-- Hoy, el Empire State Building (ESB) anunció que la Carrera Vertical del Empire State Building (ESBRU) 2022, patrocinada por Turkish Airlines y organizada por Challenged Athletes Foundation, tendrá lugar el 6 de octubre de 2022 a las 8:00 p. m., hora del este.

Aproximadamente 150 corredores tendrán la oportunidad de subir por los 1.576 escalones hasta el piso 86 del "Edificio más famoso del mundo" en la 44.o carrera vertical anual. Los corredores se dividirán en series designadas como corredores de élite, famosos, paraatletas, medios de comunicación y público. La inscripción para esta importante carrera de torres estará disponible en línea en https://nycruns.com/race/esb2022 a partir del 11 de julio a mediodía y será por orden de llegada. Una vez aceptados, los corredores deberán pagar USD 125 por concepto de participación.

"Como la primera y más famosa carrera de torres, la carrera del Empire State Building es la carrera incluida en la lista soñada de los corredores de élite de todo el mundo", afirmó Anthony E. Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust. "Damos la bienvenida a nuestros atletas para que vuelvan a enfrentar el desafío y pongan a prueba sus límites en la carrera hacia la cima".

Turkish Airlines, una aerolínea líder a nivel mundial que vuela a más destinos que cualquier otra, será el patrocinador principal de la ESBRU por cuarto año.

La Challenged Athletes Foundation® (CAF) es el socio benéfico oficial de la ESBRU una vez más, con un serie designada para paraatletas y simpatizantes de la CAF que desean correr por más y recaudar fondos en beneficio de atletas con discapacidades físicas a través del deporte.

La Carrera Vertical del Empire State Building 2022 es realizada por NYCRUNS.

Puede encontrar más información sobre el Empire State Building y la carrera vertical anual aquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 443 metros desde la base hasta la antena sobre el centro de Manhattan. El rediseño de la Experiencia del Mirador del edificio Empire State, en el que se invirtieron USD 165 millones, ofrece una vivencia completamente nueva, con una entrada exclusiva para visitantes, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio remodelado en el piso 102 con ventanas de piso a techo. El paseo al mundialmente famoso mirador del piso 86, el único observatorio de 360 grados al aire libre con vistas a Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Obtenga más información en www.esbnyc.com. Declarado "El edificio favorito de los Estados Unidos" por el American Institute of Architects, así como el destino de viaje más popular del mundo por Uber, la principal atracción en los Estados Unidos en el 2022 Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor, y la principal atracción de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet, recibe a más de cuatro millones de visitantes de todo el mundo cada año.

Desde 2011, el edificio es alimentado completamente por electricidad eólica renovable, y sus numerosos pisos albergan principalmente a diversos arrendatarios de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones de comercio minorista como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y comprar boletos para la Experiencia del Mirador, visite esbnyc.com o siga al edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es un fondo de inversión en bienes raíces (REIT) centrado en la ciudad de Nueva York que es propietario y administrador de oficinas, tiendas y viviendas multifamiliares en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York. El ESRT es propietario del Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo" y, según el 2022 Traveler's Choice Best of the Best Awards de TripAdvisor, la principal atracción de los Estados Unidos y la tercera atracción del mundo, en el recientemente remodelado e icónico Mirador del Empire State Building. La compañía es líder en edificios saludables, eficiencia energética y calidad ambiental en interiores, y ostenta las menores emisiones de gases de efecto invernadero por pie cuadrado entre todos los portafolios REIT de Nueva York que cotizan en la bolsa. Al 31 de marzo de 2022, el portafolio de ESRT estaba compuesto por cerca de 910.500 metros cuadrados de áreas de oficina para alquiler, 65.000 metros cuadrados de áreas de comercio minorista para alquiler y 625 unidades en dos propiedades multifamiliares. Puede encontrar más información sobre el Empire State Realty Trust en esrtreit.com y siguiendo al ESRT en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

Acerca de Turkish Airlines

Fundada en 1933 con una flota de cinco aeronaves, Turkish Airlines, miembro de Star Alliance, tiene una flota de 377 aeronaves (de pasajeros y carga) que vuelan a 340 destinos en todo el mundo (287 internacionales y 53 nacionales), en 129 países. Puede encontrar más información sobre Turkish Airlines en su sitio web oficial www.turkishairlines.com o en sus cuentas de redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Star Alliance

La red Star Alliance se fundó en 1997 como la primera alianza verdaderamente global de aerolíneas, y ofrece una propuesta de valor de sus clientes de alcance global, reconocimiento mundial y servicio impecable. Desde sus inicios, ha ofrecido la red de aerolíneas más grande e integral, con un enfoque en mejorar la experiencia del cliente en sus viajes a través de la alianza. Las aerolíneas que forman parte de la alianza son: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines y United. En total, la red Star Alliance actualmente ofrece más de 12.000 vuelos diarios a casi 1.300 aeropuertos en 197 países. El programa Star Alliance Connecting Partners ofrece otros vuelos de conexión a través de Juneyao Airlines y THAI Smile Airways.

Categoría: Mirador

FUENTE Empire State Realty Trust, Inc.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.