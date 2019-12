La « carte Eco-SIM » est née : la carte SIM pour l'IoT et le M2M, respectueuse de l'environnement, de Things Mobile qui ne gaspille pas de plastique

L'idée de Things Mobile est de réduire le gaspillage inutile de plastique utilisé dans les cartes SIM, en respectant l'environnement et la nature.

En effet, les cartes SIM traditionnelles sont produites et vendues dans un cadre en plastique qui a la forme d'une « carte de crédit », ce qui est totalement inutile, car la première chose que l'on fait lorsqu'on l'achète est de l'enlever, puis de le jeter.

C'est pourquoi Things Mobile a mis au point un nouveau format beaucoup plus petit qui minimise considérablement l'impact environnemental. « Eco-SIM Card » est une toute nouvelle carte SIM qui a minimisé le matériau, puisque la taille de son conditionnement équivaut environ à un quart de celui actuellement sur le marché : la nouvelle carte SIM utilise moins de 4 grammes de plastique, contre 16 grammes pour les cartes traditionnelles.

Comme le souligne Manuel Zanella (43 ans), fondateur et PDG de Things Mobile : « Tout le plastique utilisé pour conditionner les cartes SIM est désormais superflu car les dispositifs IoT utilisent généralement des nano-cartes ou des microcartes SIM. Avec la nouvelle carte Eco-SIM, nous parvenons à économiser 80 % de plastique, soit 13 tonnes en 3 ans, et à réduire les émissions de CO 2 de 8 000 kg, ce qui est justement ce qu'une voiture émet pour faire le tour du monde - une quantité vraiment incroyable ».

Juan De la Coba, cofondateur de Things Mobile, explique pour sa part : « Nos cartes SIM aident les entreprises à effectuer une production industrielle entièrement automatisée et interconnectée. Cela se traduit par une réduction des coûts et de la consommation d'énergie. Par ailleurs, chaque entreprise peut gérer ses propres cartes SIM par le biais de notre portail IoT . Quel que soit le nombre de cartes SIM, vous accélérez les délais de commercialisation, réduisez les coûts et augmentez la fiabilité grâce à la gestion automatisée de la connectivité ».

