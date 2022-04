La carte SIM touristique n°1 en Thaïlande « dtac Happy » accueille les touristes de retour en Thaïlande en doublant gratuitement la validité des cartes SIM

La carte SIM touristique dtac Happy aimerait accueillir tous les visiteurs internationaux en Thaïlande avec la promotion « Welcome Back to Thailand » qui offre une valeur incroyable en doublant la période de validité de nos cartes SIM pour l'accès à Internet au même prix avec deux options de forfait. L'un est un forfait Internet de 15 Go à 299 bahts qui permet l'accès à Internet jusqu'à 16 jours (contre 8 jours dans un forfait normal), et l'autre est un forfait Internet de 30 Go à 599 bahts valable jusqu'à 30 jours (contre 15 jours dans un forfait normal) . dtac entend doubler le plaisir des visiteurs de Thaïlande qui utilisent les cartes SIM touristiques dtac Happy en leur proposant plus de jours pour partager les expériences de leur voyage avec leurs familles, leurs proches et leurs amis, et rester en contact pendant leur séjour en Thaïlande.

La carte SIM touristique dtac Happy offre des services de qualité supérieure pour répondre aux besoins des touristes afin de rendre leur expérience plus spéciale. dtac propose également à ses utilisateurs une assurance voyage gratuite fournie par Falcon Insurance, qui offre une couverture allant jusqu'à 30 jours pendant l'utilisation de la carte SIM, couvrant les accidents et les maladies, y compris la COVID-19, ainsi que des réductions dans des magasins de détail populaires tels que Family Mart, tous les magasins d'aliments préparés Dean & DeLuca et les cafés gourmets en Thaïlande, ainsi que des services Grab .

En outre, dtac offre également une carte SIM touristique gratuite dtac HAPPY avec 6 Go de données ainsi que des des offres spéciales et des cadeaux aux clients des partenaires de dtac tels queThai Airways, Singapore Airlines, Agoda etTune Protect Insurance. Les clients des partenaires dtac peuvent recevoir la sim et les primes dans les guichets dtac des aéroports Suvarnabhumi, Don Mueang et Phuket Airport jusqu'au 31 août 2022 .

La carte SIM touristique dtac Happy est également disponible avec 4 autres forfaits principaux : (1) Forfait Highlight de 8 jours offrant 15 Go de données à 299 bahts ; (2) Forfait de 15 jours offrant 30 Go de données à 599 bahts ;

(3) Forfait de 4 jours offrant 5 Go de données à 149 bahts ; et (4) Forfait Pay-As-You-Go à 49 bahts.

Les touristes veulent une connectivité fluide dès leur arrivée en Thaïlande, et c'est la mission assignée à la carte SIM touristique dtac Happy.

Pour plus d'informations sur les avantages proposés par dtac, rendez-vous sur Facebook: dtac , or www.dtac.co.th/en/prepaid/touristsim.html

