LA CASA DE LOS ASESINATOS DE "AMERICAN HORROR STORY" SE ABRE AL PÚBLICO POR PRIMERA VEZ PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL FIN DE SEMANA PARANORMAL DE HALLOWEEN

Desde el anochecer del jueves 29 de octubre hasta el atardecer del domingo 1 de noviembre , el evento The Murder House se transmitirá en vivo durante todo el fin de semana a través de 15 cámaras instaladas dentro de los 930 metros cuadrados de la casa.

Además de la transmisión en directo de The Murder House, los espectadores podrán disfrutar de una programación diaria (consulte los detalles más abajo). En tanto que la transmisión en vivo está abierta a todos los interesados a través del evento con entrada paga, The Murder House abrirá sus puertas a unos pocos poseedores de entradas con suerte. Durante la transmisión en directo para todo el mundo, seis afortunados —o desafortunados— seguidores de The Murder House (dos por cada una de las tres noches) permanecerán en el espeluznante sótano mientras un médico les controla los signos vitales y el estado mental.

A continuación se incluye un esquema preliminar de los eventos del fin de semana:

La primera investigación paranormal estará a cargo del obispo exorcista James Long , que ha aparecido en "Ghost Adventures", "The Possessed", "Gates Of Hell", "Exorcism Live!" y "Portals To Hell".

, que ha aparecido en "Ghost Adventures", "The Possessed", "Gates Of Hell", "Exorcism Live!" y "Portals To Hell". La famosa psíquica y bruja blanca Patti Negri de "Ghost Adventures" dirigirá la primera sesión de espiritismo de la casa.

Michelle Belanger , experta en vampiros y aclamada autora que ha participado en "Paranormal State", "Portals To Hell" y "The Real Vampire Files" se adentrará en el inquietante mundo de lo oculto.

, experta en vampiros y aclamada autora que ha participado en "Paranormal State", "Portals To Hell" y "The Real Vampire Files" se adentrará en el inquietante mundo de lo oculto. La prolífica historiadora y especialista en Halloween Lisa Morton nos guiará en un recorrido por la historia y las tradiciones de Halloween.

La experta en tarot Sasha Graham explicará el mundo del tarot, y entre las personas que hayan comprado la entrada, una recibirá una lectura virtual en vivo al aire.

explicará el mundo del tarot, y entre las personas que hayan comprado la entrada, una recibirá una lectura virtual en vivo al aire. El sanador energético Satish Dholakia brindará consejos sobre cómo protegerse de las energías negativas y de las entidades malignas no deseadas.

brindará consejos sobre cómo protegerse de las energías negativas y de las entidades malignas no deseadas. El psiquiatra Waguih Ishak analizará la naturaleza adictiva del horror y la patología del miedo.

analizará la naturaleza adictiva del horror y la patología del miedo. Ernst von Schwarz , propietario de la mansión, cardiólogo y profesor, profundizará en la historia de las técnicas de tortura medievales.

Las entradas ya están a la venta en www.themurderhouse.com. Además, se pondrá a la venta una camiseta conmemorativa del evento en el sitio web. Una parte de lo recaudado en el evento será donado a la entidad benéfica Baby2Baby.

Sitio web

Instagram

Twitter

TikTok

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1319171/The_Murder_House.jpg

FUENTE The Murder House

Related Links

http://www.themurderhouse.com



SOURCE The Murder House