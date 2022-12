La caza de trofeos vuelve a la agenda del Parlamento Europeo

HSI/Europa entrega 48.226 firmas pidiendo a la UE que actúe contra las importaciones de trofeos de caza

BRUSELAS y MADRID, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Ayer, Humane Society International/Europa entregó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición, firmada por cerca de 50.000 ciudadanos, instando a la UE a adoptar medidas contra el comercio de trofeos de caza. La petición contiene recomendaciones políticas concretas y temporales para reforzar la actual normativa de trofeos de caza, a falta de una prohibición de importación y exportación.

Dr Jo Swabe from HSI/Europe with Ana Miranda and her assistants from the Greens/EFA in the European Parliament

Especies emblemáticas son matadas y enviadas desde y hacia la UE, convirtiéndola en el segundo mayor importador de trofeos de animales del mundo. El Parlamento Europeo puede abordar el reiterado fracaso de la UE en la implementación de las medidas de protección vigentes.

La Dra. Joanna Swabe, directora senior de Asuntos Públicos de HSI/Europa, dice: "Agradecemos poder usar nuestra intervención en la Comisión de Peticiones (10:28:50) para rebatir las polémicas y manidas afirmaciones de la Comisión Europea de que la caza de trofeos "bien regulada" beneficia la conservación de la fauna y el desarrollo de comunidades locales. Es lamentable la adopción de falacias creadas por apologistas de la caza de trofeos, sin evaluar las crecientes pruebas que indican que la matanza de especies amenazadas como deporte es perjudicial para su conservación y puede contribuir a la desigualdad económica. Decepciona que la reciente revisión del Plan de Acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres incluya la "caza de trofeos bien gestionada" como vía de ingresos sostenibles Rechazamos totalmente esta caracterización".

Aunque crítica con el planteamiento, HSI/Europa acoge con satisfacción el compromiso del Plan de Acción para un mayor escrutinio de importaciones de trofeos y transparencia en la toma de decisiones relativas a las combinaciones país-especie. El Plan también establece que la Comisión estudiará la ampliación del requisito legal de la UE de permisos de importación.

La petición de HSI/Europa al Parlamento- así como recientes encuestas de opinión y alegaciones a consultas de la Comisión con partes interesadas- evidencian tanto la urgente necesidad en términos de bienestar, conservación y biología de protecciones adicionales sobre el comercio, como el deseo de la opinión pública, que reclama medidas inmediatas para prohibir las importaciones de trofeos, según el principio de precaución para la protección de especies.

Advancing the welfare of animals in more than 50 countries, Humane Society International works around the globe to pro-mote the human-animal bond, rescue and protect dogs and cats, improve farm animal welfare, protect wildlife, promote animal-free testing and research, respond to natural disasters and confront cruelty to animals in all its forms.

Learn more about our work at hsi.org. Follow HSI on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959693/HSI_Parliament.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1959692/HSI_Logo.jpg

Contacto

Adeline Fischer

+49 (0) 17631063219

[email protected]

SOURCE HSI