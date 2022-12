La célébration de la grandeur du football par TCL se poursuit, entraînant une performance des ventes à la pointe du marché

HONG KONG, 8 décembre, 2022 /PRNewswire/ -- En tant que sponsor officiel de la Confédération brésilienne de football (CBF), TCL, l'une des principales sociétés mondiales d'électronique grand public et la deuxième plus grande marque de téléviseurs LCD au monde, célèbre la progression de l'équipe nationale brésilienne vers les quarts de finale de la première fête du football au monde. TCL exprime également son soutien à ses ambassadeurs de marque issus des meilleures équipes nationales européennes, qui se préparent pour leurs prochains matchs.

TCL celebrates Team Brazil and makes footballing greatness accessible globally

Alors que la célébration de la gloire du football se poursuit, la marque entend bien terminer l'année en beauté grâce à ses performances de vente, leaders du marché, alimentées par son portefeuille de produits primés.

Grâce à sa technologie d'inspiration cinématographique, TCL a pris la tête de la catégorie mondiale des téléviseurs de 98 pouces en matière de part de marché au cours des neuf premiers mois de l'année. Elle a également réaffirmé sa domination en tant que deuxième marque de téléviseurs LCD au niveau mondial au cours du premier semestre de l'année, selon le rapport Global TV Sets 2022 H1 d'OMDIA.

Célébrer les moments de gloire du football

À l'approche du plus grand festival de football du monde, TCL a lancé la campagne de marque « Inspire Greatness », qui célèbre les moments de gloire du football.

TCL a déployé une campagne vidéo sur les plateformes de médias sociaux qui mettait en scène ses quatre ambassadeurs de marque mondiaux : le jeune et exceptionnel milieu de terrain anglais Phil Foden, la superstar montante espagnole Pedri, Rodrygo, un ailier très performant de l'équipe nationale brésilienne et Raphael Varane, un défenseur réputé et un joueur clé de l'équipe nationale française, annoncés lors de l'IFA 2022. Dans la vidéo, les quatre joueurs de football profitent d'une expérience télévisuelle de nouvelle génération intégrée à une série de produits domestiques intelligents, dont le téléviseur LED Mini, le climatiseur, le réfrigérateur et le lave-linge FreshIN.

TCL a également lancé un défi « filtre créatif » sur les médias sociaux pour que les fans de football puissent exprimer leur soutien à leurs équipes et joueurs préférés. Les fans ont participé à ce défi en choisissant des filtres et en interagissant avec une version animée d'un ballon de football dans un contexte de réalité augmentée.

À Paris et à Barcelone, TCL a travaillé avec des graffeurs locaux pour créer une œuvre de street art inspiré à l'effigie des quatre ambassadeurs mondiaux de TCL. Les fans ont également été invités à participer à une activité de graffiti en ligne et à partager leur amour du jeu.

En outre, une série d'activités passionnantes en ligne et hors ligne continue de prolonger la célébration de la fête du football par TCL.

Les efforts déployés pendant toute l'année par la marque dans le domaine du marketing sportif ont porté leurs fruits, en contribuant à accroître la notoriété de la marque et, en fin de compte, en permettant de réaliser de bonnes performances de vente dans le monde entier.

Une gamme de produits primés pour faire de l'excellent travail

TCL est désormais leader du marché en tant que deuxième marque mondiale de téléviseurs LCD, d'après les résultats consolidés de ses ventes au cours du premier semestre de l'année. TCL est également leader sur le marché des grands écrans, puisqu'il a atteint la première place en matière de parts de marché mondiales dans la catégorie des téléviseurs de 98 pouces entre le premier et le troisième trimestre de l'année.

De plus, le dévouement de TCL à l'égard du développement d'une technologie Mini LED innovante a été reconnu par l'industrie. Récemment, TCL a remporté deux prix d'innovation CES® 2023 pour le TCL Mini LED 4K TV 75C935 et le TCL Mini LED 4K TV 75C835 (disponible en Amérique du Nord sous le nom de 6-Series 75R655).

Plus tôt dans l'année, la très respectée Expert Imaging and Sound Association (EISA) d'Europe a décerné à TCL quatre prix prestigieux, dont celui de la Mini TV LED 4K 65C835 qui a remporté la catégorie « MINI TV LED PREMIUM 2022-2023 », et celui de la TCL QLED TV 55C735 qui a remporté le prix « MEILLEUR ACHETEUR TV LCD 2022-2023 ».

Outre sa gamme de téléviseurs primés, TCL a également renforcé avec succès sa gamme multicatégories pour créer une maison intelligente entièrement connectée, alimentée par des technologies de pointe pour les consommateurs.

À l'approche de la saison des achats de fin d'année, TCL a prévu de doter ses entrepôts et ses magasins de personnel afin de garantir la disponibilité d'une toute nouvelle gamme de produits domestiques intelligents qui promettent d'améliorer l'ambiance des fêtes et l'expérience de divertissement à domicile pour tous.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1962414/CBF_KV_Amarelo_Horizontal.jpg

SOURCE TCL Electronics