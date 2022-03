La centrale solaire Sol del Desierto (244 MWp) d'Atlas Renewable Energy au Chili permettra d'éviter des émissions de CO2 équivalentes à 47 mille véhicules par an

Sol del Desierto permettra d'éviter la production de 368 000 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer de la circulation plus de 47 000 véhicules par an. Le parc solaire se distingue également par son efficacité. En effet, il a été développé selon la technologie bifaciale, qui permet d'obtenir de l'énergie à partir des faces avant et arrière de chacun de ses modules solaires.

Un projet innovant à l'échelle internationale

Le directeur général de l'entreprise pour le Chili, Alfredo Solar, a par ailleurs déclaré : « Chez Atlas Renewable Energy, nous développons nos projets avec un fort engagement envers l'environnement, notre milieu et l'inclusion. C'est pourquoi Sol del Desierto se distingue non seulement par sa contribution à l'énergie propre, mais aussi par le soin apporté à la nature qui l'entoure, la conservation des sites archéologiques et, surtout, par l'attention particulière portée à l'inclusion de la main-d'œuvre féminine dans sa construction ».

Ainsi, le développement de la centrale a favorisé les programmes de responsabilité sociale et environnementale, en soulignant notamment le travail d'Atlas et de ses employés avec la communauté de Maria Elena, à travers diverses initiatives visant à promouvoir la diversité, l'inclusion et la participation locale au projet.

L'un des projets les plus remarquables a été le programme « Nous faisons partie de la même énergie », qui a permis de former 66 femmes de la commune et de ses environs à l'assemblage de modules solaires et à l'électricité, afin qu'elles puissent opter pour des emplois dans le cadre de la construction de la centrale ainsi que pour d'autres projets en cours de construction dans la région. Grâce à ce programme, auquel des entrepreneurs ont participé, la construction de Sol del Desierto a permis l'intégration de 135 femmes dans différents postes opérationnels et de supervision, faisant passer la représentation féminine dans la construction d'un projet solaire d'un traditionnel 2 % à 15 %.

De plus, en raison de son engagement en faveur de l'environnement et du respect de la nature et des communautés, Atlas Renewable Energy a développé une série d'initiatives visant à protéger la culture locale et l'environnement. L'une d'entre elles consistait en un plan de protection d'une multitude de traces de routes patrimoniales , de sentiers et de lignes de chemin de fer qui étaient utilisés pendant le boom du salpêtre au Chili. Quarante-deux objets témoignant de la vie quotidienne de cette époque ont également été collectés. Ils sont étudiés à Santiago et seront ensuite transférés au musée d'histoire naturelle d'Antofagasta. Enfin, un programme de sauvetage, de re-localisation et de suivi des lézards vivant près de Sol del Desierto a été mis en place. Ceci dans le but de protéger ces reptiles avant la construction de l'usine.

Plans d'investissement au Chili

Le Chili est l'un des pays où une croissance pertinente de l'industrie est prévue dans les années à venir, en raison de la politique de décarbonisation adoptée par le gouvernement et de la demande croissante de sources d'énergie propres et à faible coût pour l'approvisionnement des grands consommateurs privés tels que l'industrie minière. Atlas Renewable Energy mise par ailleurs beaucoup sur ce marché, en se concentrant sur des technologies telles que l'éolien, le solaire et le stockage.

En quelques années seulement, Atlas a développé des projets au Chili en misant clairement sur le long terme, tant avec ses partenaires commerciaux qu'au niveau de l'approvisionnement des clients réglementés. Dans le pays, l'entreprise totalise 441 MW, et dans la région, un total de 2 268 MW de projets sous contrat au Chili, au Mexique, au Brésil et en Uruguay, qui contribuent à la transformation énergétique de l'Amérique latine vers des sources d'énergie plus propres. L'entreprise prévoit de continuer à assoir sa présence dans les pays où elle opère déjà et de s'étendre à d'autres régions avec des projets énergétiques innovants et durables.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société de production d'énergie renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable dans le cadre de contrats à long terme dans toute l'Amérique depuis début 2017. Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience du secteur de l'énergie solaire en Amérique latine. La société est reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

Atlas Renewable Energy fait partie de l'Energy Fund IV, levé par Actis, l'un des principaux investisseurs privés dans le secteur de l'énergie. La croissance d'Atlas Renewable Energy se concentre sur les marchés les plus stables de la région, en utilisant son expertise éprouvée en matière de développement, de marketing et de structuration pour accélérer la transformation vers des énergies propres. En s'engageant activement auprès de la communauté et des parties prenantes au cœur de sa stratégie, la société travaille chaque jour à offrir un avenir plus propre.

