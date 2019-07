La cérémonie de clôture du WCG 2019 Xi'an présente la valeur de la participation et de l'avenir

WCG 2019 Xi'an a présenté non seulement un tournoi de sports électroniques, mais également une vision des sports électroniques futurs, dont les nouveaux horizons, le partage des connaissances, des forums de pratique, une conférence, un festival de musique électronique de classe mondiale et un concours de costumades. Cela a créé un événement auquel tout le monde pourrait participer et a établi un tout nouveau modèle de festival mondial de sports électroniques.

Dans le tournoi de sports de jeu, la Chine a remporté quatre médailles d'or dans Warcraft III, Crossfire, Honor of Kings et DOTA2 et est devenue la grande championne.

WCG transmet la valeur de la « participation » et de l'« avenir » à la génération Y avec du contenu varié. Les joueurs professionnels, mais aussi les joueurs amateurs peuvent lancer des défis et devenir des champions par la compétition tout en créant des amitiés et de joyeux souvenirs.

Lors de la cérémonie de clôture, le PDG de WCG, Jung Jun Lee, a déclaré : « Cette édition du WCG a vraiment été une réalisation marquante pour nous. Nous sommes l'une des plus anciennes compétitions de sports électroniques au monde. Le WCG a ouvert un nouveau chapitre passionnant pour notre avenir. Nous avons favorisé la participation et l'harmonie et utilisé l'esprit de compétition pour indiquer la voie à suivre pour tous. J'espère que vous avez hâte de participer au prochain WCG 2020. »

Des informations détaillées sur le WCG sont sur le site officiel de WCG (ko.wcg.com).

