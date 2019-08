La certification s'attaque aux problèmes croissants de durabilité des centres de données

Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser des appareils mobiles, des services de streaming et des solutions basées sur le cloud, le nombre de centres de données hautement énergivores affiche une croissance rapide. Si cette tendance ne s'inverse pas, les centres de données pourraient utiliser jusqu'à 13 % de l'électricité mondiale d'ici 2030, contre 1 % en 2010. Comme les autres produits informatiques, les produits de centres de données ont également un impact négatif sur la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des préoccupations en matière de santé et de sécurité aux violations des droits de l'homme.

En vue de promouvoir des pratiques plus durables, TCO Development développe actuellement de nouveaux critères pour les produits de centres de données. Ceux-ci viendront s'ajouter à la toute dernière génération de la certification de durabilité mondiale pour les produits informatiques, TCO Certified, fin 2019.

« En incluant les produits de centres de données dans la certification TCO Certified, nous contribuons à créer des solutions plus durables et permettons aux acheteurs de faire des choix plus responsables », a déclaré Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation à qui l'on doit TCO Certified.

TCO Certified promeut le développement durable des produits informatiques depuis plus d'un quart de siècle. Une nouvelle génération est lancée tous les trois ans, et la dernière version est la plus ambitieuse à ce jour. Ses critères visent à encourager la responsabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement et à permettre la création de solutions circulaires.

De plus en plus d'organisations exigent des produits et des solutions informatiques plus durables. Le défi pour la plupart des acheteurs est de vérifier que les prétentions en matière de durabilité formulées par les marques informatiques sont effectivement correctes. C'est là qu'une certification tierce indépendante peut s'avérer utile.

« À partir de décembre, les marques informatiques pourront présenter des demandes de certification sur la base des nouveaux critères. Les organisations acheteuses pourront alors accéder à des produits de centres de données qui seront certifiés comme étant plus durables d'un point de vue environnemental et social », conclut Enholm.

Suivez le développement de TCO Certified sur tcocertified.com/datacenter.

Vers des produits informatiques plus durables

Avec plus de 25 ans d'expérience, TCO Certified est la plus importante certification de durabilité au monde pour les produits informatiques. Nos critères exhaustifs sont conçus pour encourager la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie des produits. Les catégories de produits concernées incluent les écrans, les ordinateurs et les appareils mobiles, et la conformité est vérifiée de manière indépendante, avant et après la certification.

