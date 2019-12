La CESAO et le SDRPY partagent des perspectives pour le redressement et le développement du Yémen

Pendant la réunion de la délégation avec le superviseur général du SDRPY, monsieur l'Ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jabir, les directeurs des départements, les spécialistes du programme et les parties ont exposé leurs points de vue sur la coopération par le biais de l'échange de connaissances et d'expériences et ont partagé leurs visions sur la manière d'obtenir des résultats concrets en termes de redressement et de renforcement des compétences institutionnelles au profit des projets de développement et des projets humanitaires dans les gouvernorats yéménites.

« Il est primordial d'avoir un développement stable au Yémen, et le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen est crucial et s'est noblement fixé pour objectif d'améliorer la vie quotidienne du peuple yéménite et de parvenir à la stabilité dans son pays », a déclaré Madame Dashti dans un communiqué. « Nous apportons notre soutien au SDRPY et à son objectif qui consiste à réussir un développement stable. Ici, à la CESAO, nous avons hâte de poursuivre la coopération avec le programme sur des projets destinés à instaurer la paix, renforcer les capacités humaines et concrétiser une vision globale de développement durable pour le Yémen. »

« Il ne fait aucun doute que la CESAO est une organisation internationale qui s'attache au développement économique et social des pays arabes, dont le Yémen fait partie intégrante », a-t-elle ajouté. « Nous nous attelons à développer les compétences institutionnelles et humaines du Yémen et à planifier le redressement du pays après le conflit afin de favoriser un développement durable et une paix globale et pérenne. »

Elle a expliqué que la CESAO s'employait à apporter son expérience, ses perceptions et ses conseils en termes de développement durable, à aider à renforcer et à développer les capacités humaines des peuples arabes et à transférer les connaissances. Elle a également précisé que la CESAO visait la prospérité des pays et qu'il existait un avenir prometteur pour la jeunesse arabe.

Il s'agissait de la deuxième réunion entre la CESAO et le SDRPY. La première réunion, qui a eu lieu en octobre 2019, s'est déroulée dans le cadre du programme de stabilité, qui est directement lié au développement durable.

Le SDRPY et la CESAO tiennent des réunions qui visent non seulement à développer des visions pour la reprise économique, sociale et institutionnelle, mais aussi à stabiliser et consolider la paix au Yémen. Tout ceci vise à servir les besoins du peuple yéménite et atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour la République du Yémen. Le SDRPY et la CESAO travaillent également sur la planification et la coordination afin d'unifier les perspectives de développement au Yémen et de promouvoir l'intégration entre les organismes de développement qui y travaillent, dans l'optique de parvenir à un processus de développement global et à grande échelle.

