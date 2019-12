La CESPAO y el SDRPY comparten puntos de vista sobre la recuperación y el desarrollo de Yemen

«Establecer un desarrollo estable en Yemen es esencial, y el Programa Saudí de Desarrollo y Reconstrucción para Yemen es vital y tiene un noble objetivo, que es el de mejorar el día a día del pueblo yemení y lograr la estabilidad de su país», afirmó el Dr. Dashti en un comunicado. «Apoyamos al SDRPY y a su objetivo de lograr un desarrollo estable. Aquí en la CESPAO, deseamos ampliar nuestra cooperación con el programa de proyectos que lleven a la paz, fomenten la capacitación de las personas y establezcan una visión de desarrollo sostenible para Yemen».

«No hay duda alguna de que la CESPAO es una organización internacional preocupada por el desarrollo económico y social de los países árabes, y Yemen es parte integral de ello», añadió. «Estamos empeñados en desarrollar las capacidades institucionales y humanas de Yemen y en planificar una recuperación que tras el conflicto traiga un desarrollo sostenible y una paz completa y duradera».

Explicó que la CESPAO está comprometida con la aportación de experiencia, percepciones y asesoramiento en el ámbito del desarrollo sostenible y con la ayuda al fomento y desarrollo de las capacidades del pueblo árabe mediante la transferencia del conocimiento. También indicó que la CESPAO tenía como objetivo la prosperidad de los países y que percibía un futuro prometedor para la juventud árabe.

Esta reunión entre la CESPAO y el SDRPY es la segunda que celebran las dos partes. La primera, en octubre de 2019, se produjo en el marco de un programa para conseguir la estabilidad, lo que está directamente relacionado con el desarrollo sostenible.

El SDRPY y la ESCWA celebran reuniones para desarrollar estrategias de recuperación económica, social e institucional, además de la estabilización y el establecimiento de la paz en Yemen, todo teniendo presente el servicio al pueblo yemení y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de la ONU para la República de Yemen. El SDRPY y la ESCWA también trabajan en la planificación y coordinación de la unificación de estrategias de desarrollo y el fomento de la integración entre las organizaciones de desarrollo que ejercen allí su labor, con el objetivo de lograr un proceso de desarrollo completo y de largo alcance.

