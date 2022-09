La CfC St. Moritz revient en janvier 2023, en partenariat avec la Fondation Algorand

L'événement exclusif se tiendra du 11 au 13 janvier 2023 dans la luxueuse Suvretta House de Saint-Moritz, avec des intervenants de l'Université Cornell, de Grayscale, de Bitstamp, de CME Group, etc.

SAINT-MORITZ, Suisse, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La CfC St. Moritz (« Crypto Finance Conference », conférence sur la cryptofinance) revient à la Suvretta House de Saint-Moritz du 11 au 13 janvier 2023. L'organisation a également annoncé son premier partenaire de conférence, la Fondation Algorand . Le groupe qui développe l'écosystème blockchain Algorand accompagnera la conférence au cours des trois prochaines années afin de favoriser l'éducation, la connexion et la collaboration.

Staci Warden, PDG de la Fondation Algorand, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être un partenaire stratégique de la CfC St. Moritz pour cet événement de premier plan. Cette conférence se distingue par la qualité des intervenants et des participants, sa petite taille et le contenu des conversations. Les investisseurs apprécient l'environnement "sans vente", et tous les participants repartent avec le sentiment d'avoir beaucoup appris et d'avoir noué des liens importants ».

Nicolo Stöhr, PDG de CfC St. Moritz, a déclaré : « Depuis la première édition de la CfC St. Moritz en 2018, notre objectif est de fournir une plateforme de confiance où les investisseurs de la finance traditionnelle et numérique peuvent se réunir avec des entreprises de premier plan, des représentants du gouvernement, des régulateurs, des banques traditionnelles et des banques centrales, pour découvrir de nouvelles opportunités. La blockchain Algorand apporte la sécurité et une capacité d'adaptation avec une faible empreinte carbone, et cette collaboration marque une nouvelle ère pour la conférence, qui mettra en avant le potentiel de l'écosystème des actifs numériques afin de résoudre des problèmes d'envergure mondiale ».

Parmi les autres intervenants de 2023, nous pouvons citer Eswar Prasad, Meltem Demirors, Michael Sonnenshein, Ambre Soubiran et bien d'autres.

La Fondation Algorand contribuera à divers points du programme de l'événement, qu'il s'agisse d'activités sociales sur mesure ou d'un débat d'experts sur les principaux sujets de discussion concernant les secteurs financiers traditionnels et émergents.

www.cfc-stmoritz.com .

À propos de la CfC St. Moritz

La CfC St. Moritz est une conférence internationale exclusive pour des leaders d'opinion et des investisseurs triés sur le volet dans le cadre unique des Alpes suisses. La conférence annuelle, accessible sur demande uniquement, favorise une culture de connexion authentique et n'admet au maximum que 250 UHNWI (« ultra-high net worth individuals », particuliers très fortunés) internationaux, cabinets familiaux, fonds et investisseurs institutionnels, unissant le secteur de la finance traditionnelle et l'industrie des crypto-monnaies. L'événement a été fondé en 2017 et a depuis donné lieu à quatre conférences en personne à Saint-Moritz, en Suisse, une à Half Moon Bay, aux États-Unis, une conférence virtuelle et plusieurs événements de plus petite envergure.

