La chaire Fractus-UPF présentera les premiers résultats de ses recherches à Séoul

Nous sommes ravis d'annoncer que la Chaire Fractus-UPF sur le transfert de technologie et la 6G présentera les premiers résultats de ses recherches lors de l'International Conference in Communications de l'IEEE 2022, la première conférence mondiale consacrée aux communications sans fil, qui se tiendra cette année à Séoul, en Corée.

L'article intitulé « Spatial-wideband effect in line-of-sight MIMO communication » révèle une méthode qui permet de transmettre des signaux occupant plusieurs GHz de bande passante à l'aide de réseaux d'antennes, ce qui ouvre la voie à des débits binaires de plusieurs centaines de Gb/s sur une seule liaison, une avancée majeure par rapport aux quelques Gb/s que permet actuellement la 5G.

Selon le Professeur Angel Lozano : « ces travaux présentent une solution à un obstacle qui se dressait sur la voie de la communication à très haut débit ». La Dre Carmen Borja a ajouté : « nous sommes très enthousiastes quant aux résultats prometteurs obtenus pour les réseaux 6G dans le cadre de cette Chaire Fractus-UPF ».

À propos de Fractus

Fractus est un pionnier du développement d'antennes internes pour les smartphones, les tablettes et autres dispositifs sans fil de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 30 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de l'Université Pompeu Fabra

Fondée en 1990, l'UPF est une université publique basée à Barcelone, très compétitive en matière de recherche et qui vise à transformer l'enseignement pour répondre aux défis futurs. L'Université exerce cette activité dans huit disciplines réparties sur trois campus à Barcelone.

