La championne de tennis Caroline Wozniacki et UCB lancent la campagne Avantage pour Elle destinée aux femmes atteintes de maladies inflammatoires chroniques

- Vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, Caroline Wozniacki est l'athlète féminine la mieux classée connue pour avoir reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde alors qu'elle était encore joueuse de tennis professionnelle

- Avantage pour Elle donnera aux femmes du monde entier atteintes de maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, les moyens de participer plus activement à la prise de décision partagée concernant leurs soins

BRUXELLES, Belgique, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- UCB, société biopharmaceutique internationale, s'est associée à la championne de tennis de renommée mondiale Caroline Wozniacki pour lancer Avantage pour Elle , une nouvelle initiative majeure en matière de santé mondiale. Inspirée par le parcours de Caroline Wozniacki dans sa lutte contre la polyarthrite rhumatoïde, la campagne sensibilisera aux besoins non satisfaits de millions de femmes dans le monde qui sont atteintes de maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite axiale, le psoriasis et le rhumatisme psoriasique, et leur apportera des informations et un soutien pour leur permettre de jouer un rôle plus actif dans leurs soins.

« Je sais d'expérience les difficultés que présente au quotidien une maladie chronique comme la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que les retards qu'il peut y avoir pour obtenir un diagnostic rapide et exact. C'est pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée de faire partie de l'initiative Avantage pour Elle », a déclaré Caroline Wozniacki. « À travers cette nouvelle campagne de sensibilisation et de responsabilisation, je souhaite entrer en contact avec le plus grand nombre possible de femmes atteintes de maladies inflammatoires chroniques dans le monde, afin de contribuer à inspirer et encourager d'autres femmes comme moi, et à leur apporter autant de soutien et d'informations que possible. Collectivement, nous pouvons nous soutenir mutuellement pour prendre l'avantage sur nos affections, une petite victoire à la fois. »

Les maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme psoriasique et le psoriasis, touchent plus de 180 millions de personnes dans le monde, [1],[2],[3] dont environ la moitié sont des femmes.[4],[5],[6] Ces maladies chroniques peuvent faire peser des contraintes physiques et émotionnelles considérables sur les personnes qui en sont atteintes. [7],[8],[9],[10],[11] Les symptômes peuvent varier, mais comprennent des douleurs chroniques, une fatigue constante, des complications gastro-intestinales et des infections fréquentes, ainsi qu'un fardeau émotionnel pouvant se manifester par la dépression ou l'anxiété, et des affections concomitantes comme le diabète et les maladies cardiaques. [12]

La campagne Avantage pour Elle est sous-tendue par la nécessité d'améliorer le traitement de référence des femmes atteintes de ces maladies inflammatoires chroniques et de les doter d'outils qui les aident à devenir leurs propres défenseurs en matière de soins. Les femmes atteintes de ces affections sont confrontées à des défis uniques et à des inégalités entre les sexes qu'il convient d'aborder, notamment le retard de diagnostic de certaines de ces affections pour les femmes, [13],[14] les fardeaux physiques et mentaux accrus comparativement aux hommes atteints des mêmes maladies,[7],[8],[9],[11] et les préoccupations non traitées liées à la planification familiale et à la grossesse.[15]

« Nous sommes inspirés par la ténacité et l'esprit de conquête de Caroline face à ses problèmes de santé. Nous sommes fiers de nous associer à elle dans le cadre de ce nouveau programme passionnant et de faire partie de son parcours avec la polyarthrite rhumatoïde », a déclaré Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB. « La campagne Avantage pour Elle reflète notre engagement à comprendre et à répondre aux besoins uniques des femmes atteintes de ces maladies inflammatoires chroniques dans le monde entier, et à les aider à faire une différence significative dans leur vie ».

Dans le cadre de ce programme, Caroline partagera son parcours avec la polyarthrite rhumatoïde à travers ses médias sociaux et encouragera les autres femmes à prendre part à la conversation en utilisant le hashtag #AdvantageHers. Elle prévoit également de participer à des événements prestigieux pour partager son histoire et sensibiliser les gens aux besoins non satisfaits des femmes atteintes de ces maladies inflammatoires chroniques.

Pour vous impliquer, suivez le parcours de Caroline sur ses médias sociaux (Instagram : @carowozniacki ; Twitter : @CaroWozniacki ; Facebook : Caroline Wozniacki ), en utilisant le hashtag #AdvantageHers. Vous trouverez de plus amples informations et des ressources destinées aux personnes atteintes de ces maladies inflammatoires chroniques à l'adresse suivante : AdvantageHers.com.

À propos de la campagne Avantage pour Elle

Avantage pour Elle est une campagne mondiale conçue pour mettre en lumière les besoins non satisfaits et les défis uniques auxquelles sont confrontées les femmes atteintes d'un sous-ensemble particulier de maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme psoriasique et le psoriasis. La championne de tennis Caroline Wozniacki partage son parcours avec la polyarthrite rhumatoïde sur ses médias sociaux, depuis les premières difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir un diagnostic, en passant par les ajustements qu'elle fait dans sa vie actuelle, jusqu'aux objectifs qu'elle s'est donnée pour l'avenir, afin d'inspirer et de responsabiliser d'autres femmes atteintes de ces maladies inflammatoires chroniques, et de les encourager à jouer un rôle plus actif dans leurs soins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de la campagne : AvantageHers.com.

À propos des maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde

Une inflammation chronique est une inflammation (un processus qui permet au système immunitaire d'identifier et éliminer les stimuli nocifs) de longue durée, qui peut durer de plusieurs mois à plusieurs années.[12] Les maladies inflammatoires chroniques sont une description au sens large et en évolution des affections associées à l'inflammation chronique. UCB se concentre particulièrement sur la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme psoriasique et le psoriasis.

La polyarthrite rhumatoïde provoque des douleurs et des raideurs dans les articulations ; [16]

La spondyloarthrite axiale (y compris la spondylarthrite ankylosante et la spondyloarthrite axiale non radiographique) provoque un gonflement des articulations sacro-iliaques ou de la colonne vertébrale, qui peut entraîner des douleurs et une raideur dans le bas du dos ; [17]

Le rhumatisme psoriasique provoque un gonflement, des douleurs, une fatigue et une raideur des articulations ; [18]

Le psoriasis entraîne la formation de plaques en relief, rouges et squameuses sur la peau. [19]

Ces maladies ont une prévalence élevée dans le monde occidental, [1],[2],[20],[21] en particulier chez les femmes,[4],[5],[6] et peuvent entraîner des lésions articulaires définitives, une déficience fonctionnelle et un risque accru de dépression et d'anxiété.[11],[12]

Une dimension souvent négligée de ces maladies inflammatoires chroniques est le défi unique et les disparités entre les sexes auxquels sont confrontées les femmes atteintes de ces affections. Par exemple, certaines femmes font face à des délais plus longs que les hommes pour obtenir un diagnostic exact pour certaines de ces affections, ce qui peut avoir une incidence sur l'évolution de leur maladie.[13],[14] Différentes maladies inflammatoires chroniques peuvent également entraîner des douleurs, de la fatigue,[7] une perte de fonction[11] et un stress[8] plus importants chez les femmes que chez les hommes atteints de ces affections. En outre, les femmes atteintes de ces maladies inflammatoires chroniques peuvent avoir des lacunes dans leurs connaissances et des problèmes de santé non résolus, comme la planification des naissances, et peuvent ne pas se sentir habilitées à poser les bonnes questions à leur médecin.[15]

À propos de Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki est une ancienne joueuse de tennis professionnelle danoise de 30 ans, née dans une famille d'athlètes : son père, entraîneur de tennis, est un ancien footballeur ayant joué en Pologne et au Danemark, et sa mère est une ancienne membre l'équipe nationale polonaise de volley-ball. Caroline a commencé à jouer au tennis à l'âge de neuf ans et sa carrière professionnelle a pris son envol à 15 ans lorsqu'elle a rejoint le circuit de la World Tennis Association (WTA), un an avant qu'elle n'accède à la finale en simple des juniors à l'Open d'Australie.[22]

Caroline était au sommet de sa carrière de joueuse de tennis, en 2018, lorsqu'on lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. Après avoir remporté un tournoi du Grand Chelem et été numéro un mondiale sur les cours, elle assume désormais le titre de défenseur des droits des patients, en partageant avec le monde entier son parcours personnel avec la polyarthrite rhumatoïde. Ayant mis fin à sa carrière de joueuse de tennis professionnelle en janvier 2020, Caroline prévoit de se concentrer sur d'autres choses, notamment poursuivre ses études, soutenir les femmes atteintes de maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme psoriasique et le psoriasis, et envisager de fonder une famille.

À propos d'UCB

UCB, Bruxelles, Belgique (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique mondiale qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments et de solutions innovantes permettant de transformer la vie des personnes atteintes de maladies graves dans les domaines de l'immunologie et la neurologie. Employant 7 500 collaborateurs répartis dans environ 40 pays, la société a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2018. UCB est cotée sur le marché Euronext à la bourse de Bruxelles (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : @UCB_news

Pour plus d'informations, UCB:

Communications d'entreprise

Gwendoline Ornigg

vice-présidente de la communication internationale, UCB

T +32 2 559 9626

[email protected]

Laurent Schots,

Relations avec les médias, UCB

T +32.2.559.92.64

[email protected]

Responsable des communications

Andrea Levin Christopher,

Communications en immunologie, UCB

T +1.404.483.7329

[email protected]

Déclarations prospectives – UCB

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et convictions actuels de la direction. Toutes les déclarations, hormis celles qui ont trait à des faits historiques, sont des énoncés qui pourraient être considérés comme des déclarations prospectives, notamment les estimations de chiffre d'affaires, de marges d'exploitation, de dépenses en immobilisations, de liquidités, d'autres données financières, de résultats attendus sur les plans juridique, politique, réglementaire ou clinique, et d'autres estimations et résultats de ce type. De par leur nature, ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant donner lieu à un écart important entre les résultats réels et ceux qui peuvent être sous-entendus par ces déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences, citons : l'évolution du contexte économique général, du domaine d'activité et de la concurrence, l'impossibilité d'obtenir les homologations réglementaires requises, ou de les obtenir à des conditions acceptables, les coûts associés à la recherche et au développement, l'évolution des perspectives pour les produits en cours de développement ou en voie de développement par UCB, les effets de décisions judiciaires futures ou d'enquêtes publiques futures, les réclamations en responsabilité du fait des produits, les obstacles à la protection des produits ou des produits candidats par le dépôt de brevets, l'évolution du cadre législatif et réglementaire, les fluctuations des taux de change, l'évolution ou les incertitudes de la législation fiscale ou de l'administration de cette législation, et le recrutement et la fidélisation de ses employés. UCB fournit ces informations à la date du présent communiqué de presse et décline expressément toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit pour confirmer les résultats réels ou faire état de l'évolution de ses attentes.

Rien ne permet de garantir que les nouveaux produits candidats en cours de développement feront l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou que de nouvelles indications seront développées et homologuées pour les produits existants. S'agissant des produits ou des produits potentiels qui font l'objet de partenariats, de coentreprises ou de collaborations pour l'octroi d'une homologation, il peut exister des différences entre les partenaires. Par ailleurs, UCB ou d'autres sociétés pourraient identifier des problèmes tenant à la sécurité d'emploi, des effets secondaires ou des problèmes de fabrication après la mise sur le marché de ses produits. Enfin, le chiffre d'affaires peut être influencé par les tendances internationales et nationales en matière de soins administrés, et la limitation des coûts liés à la santé, par les politiques de remboursement imposées par les tiers payeurs ainsi que par la législation régissant la tarification et le remboursement des produits biopharmaceutiques.

Références

[1] World Health Organization. The Global Burden of Disease 2004 Update. Available at: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf Accessed January 2020.

[2] National Psoriasis Foundation. Statistics. Available at: https://www.psoriasis.org/content/statistics. Accessed January 2020.

[3] Reveille JD, et al. Prevalence of axial spondylarthritis in the United States: estimates from a cross-sectional survey. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64(6):905-910.

[4] Myasoedova E, Croswon CS, Kremers HM, et al. Is the incidence of rheumatoid arthritis rising?: Results from Olmsted County, Minnesota, 1955–2007. Arthritis Rheum. 2010;62(6):1576-1582.

[5] Boehncke WH, Schön MP. Psoriasis. The Lancet. 2015;386(9997):983-994.

[6] Scotti L, Franchi M, Marchesoni A, et al. Prevalence and incidence of psoriatic arthritis: A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2018;48(1):28-34.

[7] Rusman T, van Vollenhoven RF, van der Horst-Bruinsma IE. Gender Differences in Axial Spondyloarthritis: Women Are Not So Lucky. Curr Rheumatol Rep. 2018;20(6):35.

[8] LEO Innovation Lab and The Happiness Research Institute. World Psoriasis Happiness Report October 2017. Available online at: https://psoriasishappiness.report/static/documents/world-psoriasis-happiness-report-2017.pdf Last accessed January 2020.

[9] Tournadre A, Pereira B, Lhoste A, et al. Differences Between Women and Men With Recent–Onset Axial Spondyloarthritis: Results From a Prospective Multicenter French Cohort. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(9):1482-1489.

[10] Mancuso CA, Rincon M, et al. Psychosocial variables and fatigue: a longitudinal study comparing individuals with rheumatoid arthritis and healthy controls. J Rheumatol. 2006;33(8):1496-1502.

[11] Reddy S, Scher J, Swearingen C, et al. SAT0411 Gender Differences in Disease Activity in A Psoriatic Arthritis Routine Care Cohort. Annals of the Rheumatic Diseases 2014;73:743-744.

[12] Pahwa R, Jialal I. Chronic Inflammation. StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493173/. Accessed January 2020.

[13] Osterhaus JT, Purcaru O. Discriminant validity, responsiveness and reliability of the arthritis-specific Work Productivity Survey assessing workplace and household productivity within and outside the home in patients with axial spondyloarthritis, including nonradiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis. Arthritis Res Ther. 2014;16(4):R164.

[14] Slobodin G, Reyhan I, Avshovich N, et al. Recently diagnosed axial spondyloarthritis: gender differences and factors related to delay in diagnosis. Clin Rheumatol. 2011;30(8):1075-80.

[15] Tincani A, Taylor P, Fischer-Betz R, et al. FRI0693 Fears and misconceptions of women with chronic rheumatic diseases on their journey to motherhood. Annals of the Rheumatic Diseases. 2018;77(2):866.

[16] National Rheumatoid Arthritis Society. What is RA? Available at: https://www.nras.org.uk/what-is-ra-article. Accessed April 2020.

[17] National National Axial Spondyloarthritis Society. What is axial SpA (AS)? Available at: https://nass.co.uk/about-as/what-is-as/. Accessed April 2020.

[18] National Psoriasis Foundation. About Psoriatic Arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis. Accessed April 2020.

[19] National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Accessed April 2020.

[20] World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. Available at: https://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/. Accessed January 2020.

[21] The European League Against Rheumatism (EULAR). 10 things you should know about rheumatic diseases. Available online at: https://www.eular.org/myUploadData/files/10%20things%20on%20RD.pdf. Accessed January 2020.

[22] Caroline Wozniacki. Profile. Available at: https://carolinewozniacki.com/profile/. Accessed January 2020.

GL-N-DA-PSO-2000012

SOURCE UCB