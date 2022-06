La chanson emblématique « We Will Be Better » fait écho au 25e anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron de la mère patrie

BEIJING, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Un vidéoclip pour la chanson emblématique célébrant le 25e anniversaire du retour de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong dans le giron de la mère patrie a été publié vendredi par China Media Group.

La chanson emblématique « We Will Be Better », composée par le musicien hongkongais Keith Chan Siu-kei et Alan Cheung Ka-shing, affiche pleinement la confiance et les attentes des gens de Hong Kong avec une mélodie vive et des paroles accessibles.