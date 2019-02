La China Hi-Tech Fair 2018 referme ses portes Ã  Shenzhen

Selon Yang, le nombre record de 41 pays et organisations internationales, plus 61 délégations étrangères, ont participé à l'événement, avec pour la première fois le Chili, Cuba et le Pérou.

Au total, 3 356 exposants ont présenté 11 322 projets hi-tech concernant la voiture intelligente, l'Internet des objets, la fabrication intelligente, l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle, Internet Plus, la biomédicine, les mégadonnées, la ville intelligente, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et l'agriculture moderne.Â

Entre-temps, 1 746 nouveaux produits et 585 technologies de pointe ont été lancés lors du salon par plus de 80 entreprises.

Par rapport aux éditions précédentes, la salon de cette année a vu une participation plus active de licornes, comme SenseTime, iQiyi, Royole, Orbbec et Qiniu Cloud, ainsi de trois grands fabricants locaux de puces IA, Cambricon, Horizon Robotics et DeePhi.Â

Faisant écho à l'innovation et à l'esprit d'entreprise en plein essor, ce salon hi-tech a proposé des expositions consacrées aux start-up et aux fabricants dans le domaine de la technologie scientifique, avec la participation de plus de 200 entreprises et fabricants chinois et étrangers.Â

Les nouvelles sessions internationales du salon pour la prise de contacts et le financement ont parfaitement promu les liens entre le capital et l'industrie.Â

Le public a salué un corridor du temps, une micro-vidéo et une formidable zone consacrée aux travaux d'innovation pour fêter le 20e anniversaire du salon.Â

