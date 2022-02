La China Internet Development Foundation diffuse une série de publicités de services publics « Internet in China »

PÉKIN, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- En Chine, le service de réservation de voiture avec chauffeur en ligne est disponible dans plus de 400 villes et plus de 4,31 milliards de voyages sont réalisés tous les ans.

Chaque jour, nous commençons une nouvelle aventure, rencontrons de nouvelles personnes et expérimentons une vie différente.