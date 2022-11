La Chine organise le premier événement national sur glace et sur neige de l'après Jeux olympiques d'hiver

YICHUN, Chine, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- En 2022, la Chine est entrée dans l'après Jeux olympiques d'hiver. Du 13 au 19 novembre, le tournoi 2022 de la Ligue chinoise de curling (Yichun) a été organisé dans la ville de Yichun, dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine). Il s'agissait du premier événement sur glace et sur neige organisé en Chine après les Jeux olympiques. Il a attiré plus de 120 joueurs de 24 équipes d'entraînement nationales et de 8 régions de niveau provincial.

Visant les Jeux olympiques d'hiver de 2026, ce tournoi permettra de tester l'effet d'entraînement des joueurs, de sélectionner davantage de talents, de promouvoir continuellement le développement à long terme du curling chinois et d'améliorer la force globale des équipes nationales, selon le bureau d'information de la municipalité de Yichun.

Ces dernières années, la ville de Yichun a fortement développé les sports de glace et de neige et s'est efforcée de devenir la « ville natale du curling ». La ville, célèbre pour ses forêts et ses fossiles de dinosaures, est une importante ville d'écotourisme du nord de la Chine. C'est la plus grande ville forestière de Chine, avec un taux de couverture forestière atteignant 84,7 %, et elle possède les plus grandes et les plus intactes forêts vierges de pins coréens. Au cours de l'après Jeux olympiques d'hiver, Yichun développera son économie du curling en se basant sur l'écologie verte et attirera davantage de personnes à pratiquer ce sport en promouvant la culture du curling.

Légende : Le tournoi 2022 de la Ligue chinoise de curling (Yichun) s'est tenu dans la ville de Yichun.

Légende : Le tournoi 2022 de la Ligue chinoise de curling (Yichun) s'est tenu dans la ville de Yichun.

