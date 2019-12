La CIIE est bien accueillie dans les pays étrangers

Sous l'égide des responsables du bureau de la CIIE, l'organisateur de l'évènement, des tournées encourageant les entreprises locales à participer à l'évènement de l'année prochaine ont eu lieu en Espagne, en Grèce et en Biélorussie, du 8 au 16 décembre.

« La CIIE constitue une vitrine importante pour faire des affaires et nouer des amitiés avec la Chine. Nous sommes heureux d'organiser la participation d'un plus grand nombre d'entreprises locales à ce salon pour leur propre bénéfice », a déclaré Mario Rubert, directeur de la promotion de l'activité économique extérieure de Barcelona Activa.

Étant l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine dans l'Union européenne, l'Espagne comptait 40 entreprises qui ont présenté un large éventail d'offres lors de la deuxième édition de la CIIE. Des partenariats représentant une valeur de plus de 522,52 millions de dollars ont été conclus entre des entreprises chinoises et espagnoles, soit une hausse de 46,85 % par rapport à la première édition.

Impressionné par ce que ce salon des importations a offert, l'ancien vice-ministre grec des affaires étrangères, Dimitris Kourkoules, a déclaré que les entreprises grecques avaient obtenu des résultats fructueux pendant la deuxième édition du salon, ce qui a contribué à stimuler les exportations et à réduire le déficit commercial entre les deux pays.

M. Kourkoules, qui est également membre du conseil d'administration d'Enterprise Greece, a aussi exprimé l'espoir que le pays puisse participer à l'évènement de 2020 en novembre prochain.

Participant depuis deux ans à la CIIE et ami indéfectible de la Chine, la Biélorussie a également attaché une grande importance au salon de l'année prochaine, a déclaré Vladimir Ulakhovich, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Biélorussie.

M. Ulakhovich a salué l'exposition comme une plate-forme importante pour les entreprises biélorusses qui souhaitent explorer le marché chinois.

Le parc industriel sino-biélorusse, connu sous le nom de Great Stone Industrial Park, a été présenté lors de la deuxième édition de la CIIE, sur une surface d'exposition de 120 mètres carrés. Le parc est devenu l'un des projets emblématiques de l'initiative « Une ceinture et une route ».

S'étant déroulée du 5 au 10 novembre, la deuxième édition du CIIE a attiré quelque 3 800 entreprises de 181 pays, régions et organisations internationales. Elle a vu la conclusion de transactions prévues pour des achats de biens et de services sur un an dépassant les 71,13 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à 2018.

