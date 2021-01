La CIIE pour stimuler le commerce global des services

L'émergence des technologies numériques en Chine a accéléré l'intégration profonde de différents secteurs, permettant à l'économie des services de prospérer. Aujourd'hui, l'économie des services est devenue un moteur majeur de la croissance économique. La coopération internationale dans le commerce des services sera un moteur de plus en plus important pour le développement futur.

Pour les entreprises étrangères qui souhaitent exploiter l'énorme potentiel de croissance du commerce des services en Chine, la Foire internationale des importations de Chine (CIIE) est une plateforme de premier ordre.

La zone d'exposition consacrée au commerce des services de la 3e CIIE couvrait une superficie de 30 000 mètres carrés et était divisée en cinq sections : finance, logistique, conseil, inspection et tests, et tourisme culturel. Plus de 250 exposants, dont plus de 50 étaient des entreprises du Fortune Global 500 et des leaders de leur secteur, étaient présents. L'intelligence artificielle, les mégadonnées et les services sur le nuage ont également figuré parmi les temps forts de cette CIIE.

La 4e CIIE, qui doit avoir lieu à Shanghai du 5 au 10 novembre 2021, comprendra une variété plus grande de services. Les exposants dans les domaines des services financiers (banque, assurance et gestion d'actifs), de la logistique, des technologies de l'information, de l'inspection et des tests, des services intégrés, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des services culturels, du tourisme, de l'éducation, du divertissement et du sport, sont tous les bienvenus.

En 2020, la CIIE a dévoilé son Comité spécial pour la chaîne d'approvisionnement intelligente, qui mettra en commun la sagesse des leaders industriels pour promouvoir une plus grande ouverture du secteur des services chinois et contribuer à renforcer le développement de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

La CIIE est la plus importante foire des importations au monde et l'un des 10 meilleurs rendez-vous commerciaux mondiaux, qui libère le potentiel du marché mondial.

La CIIE s'adresse à une gamme complète de secteurs, y compris les produits agroalimentaires, l'automobile, les technologies intelligentes et de l'information, les biens de consommation, les équipements médicaux, les produits de santé et le commerce des services.

Plus de 10 000 journalistes ont couvert la CIIE au cours des trois dernières années. Rien que sur le marché intérieur, plus de 3,5 millions de rapports et de publications sur les réseaux sociaux ont présenté la CIIE.

Les inscriptions au salon des entreprises de la 4e CIIE sont désormais ouvertes.

Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire : https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en

Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2021 pour profiter du rabais de pré-inscription.

