La CIIE, vecteur de coopération dans le secteur de l'intelligence et des technologies de l'information

Pour les entreprises du secteur de l'intelligence et des technologies de l'information qui cherchent à exploiter l'immense marché chinois, cette foire est une opportunité de premier ordre à ne pas manquer.

La zone d'exposition du secteur de l'intelligence et des technologies de l'information de la 3e CIIE a attiré plus de 300 entreprises de près de 40 pays et régions, sur une superficie de plus de 70 000 mètres carrés.

Malgré l'épidémie de COVID-19, la zone a accueilli de nombreux nouveaux arrivants l'année dernière, dont Cheniere Energy, l'un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. L'entreprise disposait d'un stand de 150 m² pour exposer ses nouvelles technologies et produits.

Epson et Konica Minolta ont fait leurs débuts à la 3e CIIE. Des marques de premier plan du secteur de l'électricité, notamment GE, Hitachi, Siemens et Schneider Electric, étaient également présentes à cette foire.

Parmi les exposants figuraient également des fabricants réputés de biens d'équipements comme Caterpillar, John Deere et Volvo, ainsi que des marques de technologie d'impression de premier plan comme Epson, Brother et Canon.

La zone d'exposition présentait également des sections consacrées à la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, qui se concentrait sur des domaines clés comme la conservation de l'eau, les énergies nouvelles, le recyclage des ressources et la protection de l'environnement. Une nouvelle section consacrée aux fabricants de circuits intégrés fera ses débuts à la CIIE de cette année, a récemment annoncé le Bureau de la CIIE.

La CIIE avait déjà mis en place un comité spécial sur la transformation numérique dans l'industrie, qui veut intégrer toute la chaîne industrielle de la transformation numérique dans l'industrie et proposer des solutions avancées de transformation numérique aux entreprises de production industrielle pour les aider à gagner en efficacité et en qualité.

En bref, la participation à la CIIE est une porte d'entrée de premier choix pour comprendre et profiter du marché chinois et de ses 1,4 milliard d'habitants.

Les inscriptions au salon des entreprises de la 4e CIIE sont désormais ouvertes.

