La cinquième édition du SIGEF est à Singapour

La 5e édition du SIGEF, Forum de l'Innovation Sociale et de l'Éthique Globale, est mise en place à Singapour les 12 et 13 septembre afin de coïncider avec la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN 2018). Organisé par Horyou ('Humanity Or You'), Réseau Social pour l'Action Solidaire, le Forum mettra en scène au Suntec Singapore devant un public international très diversifié des débats du plus haut niveau sur les défis rencontrés par l'innovation sociale et les tendances de notre époque.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/740696/SIGEF_2018.jpg )

Une équipe extrêmement qualifiée d'entrepreneurs, d'innovateurs et de meneurs d'opinions abordera les tendances disruptives qui sont en train de bouleverser la façon dont fonctionne notre société à l'échelle de la planète, certaines se plaçant en tête de toutes les priorités pour les gouvernements et organisations internationales. Pour sa 5e édition, le SIGEF se tient pour la première fois en Asie du Sud-Est, avec un ordre du jour centré sur les évolutions futures de nos sociétés interconnectées et rassemblant un public venu du monde entier formé d'entrepreneurs sociaux, de chefs d'entreprises, d'investisseurs d'impact et de personnalités officielles.

« C'est un honneur pour Horyou d'amener le SIGEF à Singapour, connue dans le monde entier comme plaque tournante de l'innovation technologique et financière ; nous espérons que cet événement contribuera à façonner des temps meilleurs pour l'avenir de l'Asie du Sud-Est et au-delà, » a déclaré Yonathan Parienti, fondateur de Horyou.

Les tables rondes du SIGEF 2018 mettront en avant idées, propositions et projets émanant de meneurs d'opinions et d'experts, parmi lesquels Mikkel Larsen, directeur de la durabilité à la DBS et Arndt Husar, ancien directeur adjoint du PNUD. De même, des personnalités comme entre autres Josie Ho, chanteuse et actrice, l'entrepreneur influent Kazuhiro Hisata, investisseur et fondateur de SRS Fintech Commerce (SFC), Hayden Majajas, directeur de la Diversité et de l'inclusion chez APAC Bloomberg, Steve Leonard, PDG fondateur de SGInnovate, ou encore Leopold Feiler, cofondateur de Global Energy Storage (GES) partageront leurs perspectives avec un auditoire mondial.

Tout comme lors de ses éditions précédentes à Genève (Suisse), Marrakech (Maroc) et Astana (Kazakhstan), le SIGEF vise à encourager des changements positifs dans l'écosystème de l'innovation sociale en Asie du Sud-Est. « Le Forum représente une occasion splendide de rassembler des voix et des talents autour de certains des défis les plus disruptifs de notre époque, et nous avons la conviction que Singapour constitue désormais un point central pour de telles discussions, » a ajouté Yonathan Parienti.

Le SIGEF 2018 est organisé par Horyou et représente l'aboutissement de la collaboration entre des alliés dévoués comme ses partenaires fondateurs SRS Fintech Commerce (SFC), HoryouToken et Horyou Foundation.

Davantage d'informations sur http://www.sigef2018.com