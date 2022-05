La cinquième édition du Sommet de la culture d'Abou Dabi explorera l'avenir du monde culturel post-pandémie

Le thème de cette année, « Une culture vivante », examinera les enjeux contemporains qui font évoluer les industries culturelles et créatives (ICC) et le secteur culturel au sens large. L'impact de la pandémie mondiale sur la production et la diffusion culturelles a modifié notre relation avec la culture, la transformant en une partie plus vivante et dynamique de notre vie quotidienne. De nouveaux écosystèmes culturels caractérisés par une plus grande fluidité, une collaboration et un partage des ressources émergent pour soutenir et pérenniser les ICC. Parallèlement, l'évolution du paysage médiatique mondial constitue à la fois un défi et une opportunité pour préserver et promouvoir la diversité de l'expression culturelle et l'inclusion.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du DCT Abou Dabi, a déclaré : « L'an dernier, les leaders culturels mondiaux ont reconnu que la crise post-pandémique de la culture était profonde et sans précédent. Alors que le processus de reprise prend de l'ampleur, nous prenons des mesures concrètes pour façonner et renforcer le secteur de la culture au niveau régional et mondial par le biais de partenariats, de débats et de collaborations. Le sommet culturel d'Abou Dabi réunira une fois de plus des esprits brillants et créatifs pour explorer le pouvoir de la collectivité dans l'amélioration des sociétés. Il ne peut y avoir de reprise économique sans culture, c'est pourquoi nous cherchons à nous concentrer sur les résultats et les actions transformatrices qui apportent des solutions culturelles efficaces aux défis mondiaux de notre époque. »

Chacun des trois jours de l'événement sera organisé de manière à examiner ces sujets sous un angle différent, en canalisant les discussions visant à trouver des solutions aux défis et aux opportunités critiques dans un monde transformé par le COVID-19.

Les écosystèmes culturels vivants adoptera une perspective sectorielle, en examinant le grave impact de la pandémie sur le secteur de la culture et le besoin qui en résulte de nouveaux écosystèmes culturels et créatifs, plus dynamiques ou vivants ; des systèmes plus adaptables, plus résistants et plus réactifs au changement.

Vivre dans la culture abordera le sujet d'un point de vue communautaire, en examinant l'augmentation exponentielle de la création et de la diffusion de contenu numérique qui a résulté de la perturbation des ICC par la pandémie.

Culture, diversité, pouvoir explorera comment les ICC (industries culturelles et créatives) et les ressources culturelles au sens large sont de puissants moteurs de la construction de l'identité et de l'inclusion dans un environnement mondial diversifié, tant physique que numérique.

Grâce à une série de tables rondes, de discours, de présentations, de projections et de conversations, le Sommet de la culture d'Abou Dabi exploitera l'expertise des intellectuels, des artistes, des éducateurs et des professionnels de la création présents pour examiner les questions contemporaines urgentes. Cela comprend notamment l'impact des médias numériques et de l'intelligence artificielle, des écosystèmes créatifs et des pratiques indigènes, de la représentation et de la topographie des espaces publics, parmi beaucoup d'autres.

Le Sommet de la culture d'Abou Dabi 2022 est organisé par le DCT Abou Dabi en collaboration avec des organisations partenaires mondiales apportant leur expertise dans divers domaines, de la culture et des arts aux médias, à la technologie et à l'économie. Parmi les partenaires figurent l'UNESCO, Economist Impact, Google, le Design Museum de Londres et le Solomon R. Guggenheim Museum. Les autres partenaires participants sont Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, Louvre Abou Dabi, Berklee Abou Dabi, The Recording Academy et Culture Resource.

Ceux qui souhaitent assister au Sommet de la culture d'Abou Dabi 2022 peuvent enregistrer leur intérêt sur le site Web : www.culturesummitabudhabi.com . L'événement est sur invitation seulement et les places sont limitées.

À propos du département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi :

Le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi (DCT Abou Dabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abou Dabi, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dabi. En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'Émirat en tant que destination internationale de premier plan, le DCT Abou Dabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'Émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision du DCT Abou Dabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'Émirat. Nous travaillons à renforcer le statut d'Abou Dabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour en savoir plus sur le DCT Abou Dabi et la destination, veuillez visiter tcaabudhabi.ae et visitabudhabi.ae .

