La ciudad china de Dongguan contribuye con su desarrollo fabril al Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao

DONGGUAN, China, 4 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- A medida que prosigue la construcción del Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, la ciudad de Dongguan, en el sur de China, mejora sus capacidades fabriles y logra ventajas adicionales. Según la Oficina de Información del Gobierno Popular de la municipalidad de Dongguan, la ciudad recientemente organizó de forma conjunta con Hong Kong una conferencia para la promoción de la cooperación industrial, la cual atrajo a más de 800 talentos de todos los sectores sociales de ambas partes y permitió la firma de 39 proyectos con una inversión total de aproximadamente 35 mil millones de yuanes (USD 5,03 mil millones).

Desde el punto de vista histórico, Dongguan se metamorfoseó y pasó de ser una región agrícola atrasada a convertirse en una importante ciudad fabril de carácter internacional gracias a la adopción de las políticas de reforma y apertura de China y a la atracción de capital foráneo. La Dongguan de hoy ha evolucionado otra vez y presenta una nueva imagen ante el mundo exterior, basada en la innovación. Por ejemplo, durante el año pasado, cada día se establecieron en la ciudad cinco nuevas empresas. Y la ciudad ahora es la nueva sede de 4.058 empresas de alta tecnología y 2.400 candidatas de este tipo, con lo cual se clasifica en primer lugar en ambas categorías entre otras ciudades con nivel de prefectura en Guangdong. El valor añadido de esta fabricación avanzada ha representado más del 50% de todo el sector de alta tecnología.

Gracias a las nuevas oportunidades que se abren con la construcción del Gran Área de la Bahía, Dongguan ha moldeado un patrón de alto nivel de apertura orientado hacia la globalización, y continúa con su contribución al esfuerzo del Gran Área de la Bahía mediante desarrollo de alta calidad y posicionándose a sí misma en el centro de la fabricación avanzada en la región.

El viaje desde West Kowloon (Hong Kong) hasta Humen (Dongguan) toma menos de 40 minutos. En la medida en que se alcanza mayor integración en la red ferroviaria que sirve al Gran Área de la Bahía, los viajes entre Hong Kong, Shenzhen y Dongguan en un mismo día se convierten en parte de la vida cotidiana de las personas.

Con la construcción de la red de carreteras, el papel de Dongguan como una ciudad esencial del Área se hace más evidente. Se ha convertido, cada vez más, en un lugar donde convergen los círculos económicos de media hora de ambas riberas del río de las Perlas. Están tomando forma un eje y un vínculo críticos que promueven el desarrollo integrado de las partes oriental y occidental del Gran Área de la Bahía.

Dongguan, en calidad de parte interior del corredor de la innovación, está demostrando las ventajas de su privilegiada posición geográfica. Al noroeste se encuentra Guangzhou y sus centros de educación superior, universidades e institutos de investigación mientras que al sur están Hong Kong y Shenzhen, con su concentración de empresas de alta tecnología que inyectan aires frescos de innovación.

Los expertos del sector consideran que, con una ubicación tan ventajosa, Dongguan atraerá a un creciente número de firmas de alta tecnología. Se prevé además que la ciudad, como un conector del corredor de la innovación, se convierta en el Valle del Silicio o en el Valle Inteligente de China, junto con Guangzhou y Shenzhen.

Además del mejorado sistema de transporte y de la base fabril, el sólido ecosistema de innovación ha impresionado considerablemente a líderes de la innovación de categoría mundial. Por ejemplo, Huawei, un gigante tecnológico chino, ha establecido su sede terminal en Songshan Lake (Dongguan). y Lens Technology, una empresa china fabricante de lentes ópticos, ha invertido 4,5 mil millones de yuanes (USD 649,5 millones) en la construcción de una planta en la ciudad.

En agosto, la Fuente de Neutrones de Espalación en Dongguan, la primera de China y la cuarta del mundo, pasó con éxito su prueba de aceptación nacional. Esto multiplicará la capacidad de la ciudad para atraer talentos procedentes de todo el mundo. El Laboratorio de Materiales de Songshan Lake, que se inauguró el mes de abril, ha atraído al primer grupo de diez equipos de investigación y desarrollo científico, entre ellos, los de la Academia de Ciencias de China (ACC), del Instituto de Tecnología de Harbin y de la Universidad de Pekín.

"En unos cuantos años Songshan Lake será el hogar de más científicos de talla mundial", dijo Chen Hesheng, académico de la ACC y director general del proyecto Fuente de Neutrones de Espalación de China.

"Con plataformas funcionales, capital suficiente, políticas favorables y un entorno sólido, Dongguan se convertirá en un destino popular para talentos científicos. Este lugar ha continuado despertando mi más interés desde el primer día en que vine a vivir aquí", señaló Zhang Shuyan, director del Centro de Excelencia para Materiales Avanzados, con sede en Songshan Lake, quien regresó a China en el año 2016 luego de haber sido el científico jefe más joven del Laboratorio de Ingeniería de la Fuente de Neutrones de Espalación ISIS del Reino Unido.

"Una cadena de suministros mejorada también es esencial para el ecosistema de innovación. Por lo general, se requiere una semana para convertir una idea creativa en un modelo tangible. Pero en Dongguan, solo se necesita un día", expresó Zhou Zhentao, fundador de Baiao Yade Technology, una empresa que fabrica máquinas personalizadas para pacientes con sus recomendaciones respectivas sobre tratamientos en formas que aumentan la certeza de los diagnósticos de los médicos.

De igual forma que ha sucedido con Baiao, en Dongguan se han asentado y prosperado una gran cantidad de empresas tecnológicas de gran crecimiento. Gracias a esto, la estructura industrial de esta ciudad fabril se hace cada vez más avanzada, con una economía más abierta e impulsada por la innovación.

FUENTE The Information Office of the People's Government of Dongguan Municipality

