La ciudanía por inversión del Caribe encabeza otra vez el nuevo 2019 CBI Index según la publicación FT

Dominica ha emergido una vez más como país con el mejor programa de ciudadanía por inversión a nivel mundial, combinando las diligencias debidas amplias junto a la eficacia, velocidad, coste contenido y fiabilidad. San Cristóbal y Nieves ha mantenido una trayectoria al alza en relación al visado libre y visado en la llegada ofreciendo y demostrando su compromiso para las diligencias debidas mejoradas. Granada además aumentó su énfasis en el programa de las diligencias debidas, pero se benefició del plazo de tiempo de ciudadanía mejorado. Santa Lucía superó a Antigua y Barbuda por primera vez, con la isla del sur mejorando sus puntuaciones bajo la libertad de movimiento, línea de tiempo de ciudadanía mejorada y diligencias debidas.

La demanda de ciudadanía del Caribe sigue creciendo, al tiempo que las necesidades de las personas con un elevado rendimiento siguen avanzando. "Hay muchos habitantes de Oriente Medio que no desean ir a Estados Unidos, al igual que muchos europeos no quieren ir a Reino Unido debido al Brexit", según el consejero delegado de un destacado banco privado mundial. Algunos críticos implican que los solicitantes de CBI están migrando en gran medida con las personas que han roto los controles de intercambio estrictos en el hogar, pero el banquero privado ha explicado que la mayor parte de los clientes de jurisdicciones políticamente volátil, como los de Oriente Medio y África, están buscando en CBI un plan C o plan D en caso de "escalada de inseguridad o de guerra inminente".

El editor PWM Yuri Bender destacó que "las personas adineradas y sus familiares buscan una segunda ciudadanía por diversos motivos, mientras que los beneficios de las naciones que ofrecen esquemas CBI pueden ser considerables". Es por ello que, desde la perspectiva del país de hospedaje, la transparencia y contabilidad de los fondos CBI consiga ser el centro del escenario durante este año. El 2019 CBI Index indica que los países que han demostrado cómo los ciudadanos nativos se benefician de las recepciones CBI han inspirado una mayor confianza y atractivo entre los inversores.

En 2019, el CBI Index proporcionó además una plataforma para los expertos de impuestos y legales en relación a debatir sobre la distinción entre ciudadanía y la tarea de pagar impuestos. Los especialistas de Ernst & Young, Smith and Williamson y del Queen's Counsel Balraj Bhatia acordaron de forma unánime que la ciudadanía y residencia confieren establecimientos diferentes de los derechos y obligaciones de las personas. El consejero delegado de FACT Due Diligence, Kieron Sharp, detalló el motivo "por el que las diligencias debidas son la piedra angular de la ciudadanía para la industria de inversión" más allá de las implicaciones obvias de seguridad y reputación.

El informe completo 2019 CBI Index ya está disponible para su descarga gratuita en la página web www.cbiindex.com.

Acerca del CBI INDEX

El CBI Index es un estudio completo de todos los programas activos de ciudadanía por inversión legislada por el gobierno (CBI) a nivel mundial. Publicada de forma anual a través de la revista Professional Wealth Management – una publicación de Financial Times, ofrece a las personas y entidades una guía práctica para los diferentes programas CBI y sus fortalezas comparativas. Desde que se llevó a cabo su primera edición en el año 2017, el CBI Index se ha convertido en la fuente independiente más fiable y respetuosa para los usuarios en toda la industria dedicada a los programas de la actualidad, siendo los temas principales los que modelan el interés de los inversores y la dirección futura de la ciudadanía por inversión.

