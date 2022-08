La CNMC, un pont modèle d'amitié entre la Chine et la RD Congo

PÉKIN, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Le projet Deziwa de China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. (ci-après dénommée « CNMC ») a reçu une l'exaltation « Prix spécifique pour les résultats d'exploitation » auprès de CNMC le 6 août 2022. C'est une gloire pour toutes les entreprises financées par CNMC en RDC représentées par le projet Deziwa de CNMC et aussi un microcosme de la forte dynamique de développement de CNMC en RDC.

CNMC Building in Beijing Deziwa Open-Pit Mining

CNMC est l'une des premières entreprises de l'industrie chinoise des métaux non ferreux à mettre en œuvre la stratégie « sortir » en obtenant les résultats commerciaux internationaux les plus fructueux, est également l'un des rares sièges sociaux d'entreprises centrales chinoises que le Président Xi Jinping inspecte. Depuis ces dernières années, CNMC a activement répondu à l'initiative « la Ceinture et la Route », a mis en œuvre la stratégie « sortir » avec grands efforts et a formé à l'étranger une chaîne industrielle complète de développement de ressources à base de cuivre.

Cette année marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la République démocratique du Congo. Depuis l'entrée en RDC en 2004, CNMC a cumulativement investi environ 1,5 milliards de dollars américains, a construit 3 mines, 5 fonderies par hydrométallurgie et 1 fonderie par pyrométallurgie et a exécuté 28 projets de construction. Ses activités ont couvert les trois secteurs principaux, soit le développement de ressources minérales de métaux non ferreux de cuivre-cobalt, les travaux de construction et les commerces corrélatifs.

En particulier, les cinq entreprises financées par CNMC, à savoir le Somidez Mining Company, HEAD LIMITED, Lualaba Copper Smelter SAS, Congo International Mining Corporation et Kambove Mining SAS, ont formé une matrice minérale qui a mis en œuvre l'effet de co-fonctionnement et l'effet de queue des oies sauvages et est devenue l'un des économies les plus dynamiques en RDC.

De plus, dans ses exploitation et développement en RDC, CNMC a sérieusement pratiqué l'esprit du discours du Président Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), et a activement pratiqué la sincérité, la véridicité, l'amitié, le concept de justice et de profit correct, a provoqué la vision de développement durable tels que la consultation extensive, la co-construction, le gagnant-gagnant, la symbiose et le partage, a fourni une grande quantité d'emplois locaux, a activement assumé des responsabilités sociales et lancé des actions de bien-être public, a payé les diverses taxes et redevances conformément aux lois et règlements et a apporté des contributions positives au développement économique et social de la RDC. Son influence internationale et la valeur de sa marque augmentent de jour en jour, devenant un modèle pour promouvoir l'amitié sino-congolaise.

Lors du symposium sur le développement de CNMC en RDC organisé par l'Ambassade de Chine en République démocratique du Congo le 28 septembre 2021, l'Ambassadeur Zhu Jing a déclaré qu'en tant qu'entreprise centrale bien connue en RDC, CNMC est devenu une industrie dominante dans le secteur de mine et fonderie et a considérablement contribué au développement économique et social de la RDC. Il a souhaité que les entreprises financées par CNMC en RDC pussent renforcer davantage la vision internationale et le concept d'ouverture et de tolérance pour emprunter une voie plus large de coopération entre les deux pays.

