La Coalition Against Online Violence lanza anuncio de servicio público y un centro de recursos para trabajar en torno a los ataques digitales

WASHINGTON, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La Coalition Against Online Violence lanzó hoy un Centro de respuesta a la violencia en línea para ayudar a las periodistas con la creciente amenaza de violencia en línea. La coalición es liderada por la International Women's Media Foundation (IWMF) con fondos de Craig Newmark Philanthropies, Emerson Collective, Jigsaw, Knight Foundation y Luminate Group. Este primer y exclusivo paquete de apoyo ofrecerá a las periodistas alternativas para hacer frente a la violencia en línea mientras protegen su privacidad, acceden a tratamiento postraumático, buscan rendición de cuentas y continúan trabajando sin autocensura.

El Centro de respuesta a la violencia en línea, que ofrece la información más reciente sobre el abuso en línea, les permite a las periodistas enfocarse en su seguridad en lugar de tener que buscar apoyo en temas de censura, insultos, acoso, amenazas, provocaciones y más. El centro es un proyecto del IWMF y del International Center for Journalists (ICFJ) abanderado por la Coalition Against Online Violence , un grupo de más de 40 organizaciones convocadas por el IWMF para identificar mejores soluciones para abordar los ataques digitales.

"Las periodistas deben recibir apoyo si han de seguir exponiendo la injusticia y sacando a la luz los problemas que con tanta frecuencia se ignoran", afirmó la directora ejecutiva del IWMF, Elisa Lees Muñoz . "Ninguna periodista debería enfrentar amenazas contra su vida y su sustento por revelar verdades incómodas. Si no abordamos la epidemia de la violencia en línea, eliminamos el futuro de la diversidad en las narrativas".

La creación del Centro está acompañada del lanzamiento de anuncios de servicio público multilingües del IWMF, con las voces de Ghada Oueiss de Al Jazeera, Mimi Mefo de Deutsche Welle, Morgan Radford de NBC News y Lydia Cacho, autora y periodista galardonada, publicados en árabe, inglés y español. Estos cortos en video fomentan el fin de la violencia en línea y exhortan a las salas de prensa y al público a apoyar y proteger a las periodistas.

"Las periodistas necesitan una red de apoyo para continuar su trabajo en los medios de comunicación y para proteger nuestra democracia activa", declaró Craig Newmark de Craig Newmark Philanthropies. "Me enorgullece asociarme con el IWMF para ampliar los recursos disponibles para las periodistas que sufren ataques en línea, lo que permitirá una prensa más libre y diversa".

Si bien la industria del periodismo conoce los peligros de los ataques físicos, los ataques en línea no se abordan con el mismo sentido de urgencia. En 2018, el estudio Attacks and Harassment: The Impact on Female Journalists and Their Work , descubrió que la violencia digital, con la intención de intimidar, sembrar desinformación, desacreditar el periodismo y crear daños profesionales, estaba en aumento, con un 63 % de las periodistas encuestadas experimentando más de un tipo de ataque o acoso en línea.

En 2021, la investigación del ICFJ para la UNESCO reveló que el 73 % de las periodistas encuestadas experimentaron violencia en línea durante su trabajo, con una de cada cinco periodistas sufriendo ataques físicos que se asociaron con abuso en línea. Además, el 41 % indicó haber experimentado violencia en línea perpetrada como parte de campañas coordinadas de desinformación. Ese estudio, calificado como "pionero" por la UNESCO, encuestó a mujeres periodistas de 125 países en cinco idiomas.

"Como lo demuestra la investigación del ICFJ, la violencia en línea adopta muchas formas y es especialmente perjudicial para las mujeres de color, las mujeres de religiones minoritarias y las mujeres de la comunidad LGBTQ", explicó Joyce Barnathan, presidenta del ICFJ. "No respeta las fronteras globales y exige respuestas colaborativas como las ofrecidas en el Centro".

Es esencial que los miembros de la prensa tengan una presencia en línea sólida y abierta, especialmente en las plataformas de las redes sociales, para mantenerse al tanto de las noticias de última hora, conectarse con las fuentes y comunicar la información a medida que aparece. Sin embargo, las plataformas de redes sociales hacen poco para proteger a esta importante comunidad de miembros suyos contra el abuso.

"Las plataformas permiten y estimulan la violencia en línea que hace que sea mucho más difícil para las periodistas hacer nuestro trabajo; en casos como el mío , los ataques en línea orquestados son precursores para la militarización de la ley y la persecución por parte del estado", manifestó Maria Ressa, directora ejecutiva de Rappler. "Tenemos que luchar contra esto, tenemos que pedir cuentas a los facilitadores y a los autores, y somos más fuertes juntas. Este Centro colaborativo de respuesta a la violencia en línea, auspiciado por el ICFJ y el IWMF, es una importante intervención".

Además de los recursos ahora disponibles para las periodistas en el Centro de respuesta a la violencia en línea, el IWMF trabaja directamente con las salas de prensa para planificar e implementar estrategias especializadas de preparación, seguridad y protección para su personal. The 19th, KQED, Mother Jones, The San Francisco Chronicle, The Seattle Times, entre otros, ya han recibido capacitación del IWMF y se comprometieron a hacer de la seguridad digital una prioridad dentro de sus salas de prensa.

Los miembros actuales de la Coalition Against Online Violence, además del IWMF y el ICFJ, incluyen a Access Now, ACOS, Areto Labs, ARTICLE 19, Block Party, The Coalition for Women in Journalism, Columbia University—Data Science Institute, Committee to Protect Journalists, Cyber Civil Rights Initiative, Digital Defenders Partnership, Digital Rights Foundation, University of Missouri—Donald W. Reynolds Journalism Institute, Election Frontier Foundation, Feminist Majority Foundation, Games and Online Harassment Hotline, First Draft, Freedom of the Press Foundation, Free Press Unlimited, Geena Davis Institute on Gender in Media, Girl Security, Global Cyber Alliance, Hollaback!, International Press Institute, James W. Foley Legacy Foundation, Journalism & Women Symposium, Marie Colvin Journalists' Network, Media Defence, Ms. Magazine, Online SOS, PEN America, Press Forward, Rural Digital Youth Resiliency Project, Rory Peck Trust, Reporters Without Borders, Simply Secure, Stop Online Violence Against Women, Tall Poppy, Vita Activa, Vox Media, World Wide Web Foundation y Women's Media Center.

Acerca de la International Women's Media Foundation

Fundada en 1989, la International Women's Media Foundation (IWMF) es la única organización global sin fines de lucro que ofrece apoyo de emergencia, capacitación en seguridad, subvenciones, desarrollo de habilidades y oportunidades de reportajes específicamente para mujeres periodistas. Estamos haciendo posible que haya más reportajes producidos por mujeres y trabajamos incansablemente para garantizar una mayor diversidad de voces representadas en la industria de las noticias en todo el mundo. Siga al IWMF en Twitter ( @IWMF ), Facebook ( @IWMFPage ) e Instagram ( @TheIWMF ).

Acerca del International Center for Journalists

El International Center for Journalists (ICFJ) empodera a una red global de periodistas para producir informes de noticias que conduzcan a mejores gobiernos, economías más fuertes, sociedades más dinámicas y vidas más saludables. Atendemos a nuestra comunidad ofreciendo capacitación, mentoría, becas o apoyo financiero en cinco áreas clave: periodismo de investigación, reportajes de temas críticos, innovación en medios, sostenibilidad financiera e investigación y recursos. Conozca más en icfj.org .

